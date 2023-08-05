موعد إعلان نتائج التوجيهي 2023 الأردن ورابط الاستعلام عن النتيجة عبر موقع الوزارة

رابط نتائج التوجيهي الاردن قامت وزارة التعليم بتفعيله وهذا مع اقتراب إعلان نتائج الدور الأول 2023، وعلى الرغم من عدم تأكيدها لتاريخ إعلان النتائج إلا أنها ذكرت أنه يتم تدقيق وفحص الدرجات الخاصة بالطلاب وبالتالي سيتمكنون من الحصول عليها بعد التصريح عنها خلال عدة أيام.

موعد إعلان نتائج التوجيهي 2023 الأردن

يعتبر الطلاب وأولياء أمورهم مرحلة التوجيهي من ضمن أهم المراحل التي يمكن أن يوجد بها الطالب نظرًا لأنها تحدد مستقبله التعليمي والكليات المتاحة والمتوفرة له لذلك تمثل المرحلة الانتقالية ما بين انتهاء الاختبارات وإعلان النتائج مرحلة مهمة للغاية ويوجد بها الكثير من القلق فيما يخص الدرجات والمجموع الكلي، لذلك قدمت وزارة التعليم الأردنية ما يتعلق بموعد إعلان النتائج والكيفية التي يتم من خلالها الاستعلام عنها، حيث وضحت أنه سيتم الإعلان وظهور النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة، كما يتعين على الطلاب الذهاب إلى موقعها الإلكتروني من هنا ووضع رقم الجلوس الاستعلام والتحقق من النتيجة.

الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الاردن 2023

تحتوي نتائج اختبارات التوجيهي بالأردن على درجات الطلاب بمختلف المواد، وتستعمل لتقرير إن كان الطالب يستطيع الالتحاق بأحد المعاهد والكليات والجامعات المفضلة أم لا، وتهتم وزارة التعليم الأردنية بتوضيح خطوات الاستعلام عن النتائج وهي كالآتي:

الذهاب إلى وزارة التربية والتعليم.

كتابة الاسم ورقم الجلوس.

تحديد الشعبة.

الانتظار إلى أن تظهر النتيجة.

نتائج التوجيهي 2023 عبر الرسائل

يستطيع الطلاب في الأردن أن يقوموا بالتحقق من نتيجة التوجيهي الخاصة بهم عند ظهورها أو الإعلان عنها على موقع الوزارة من خلال الرسائل النصية عبر كتابة كلمة رقم الجلوس بنص رسالة وإرسالها على 1411.