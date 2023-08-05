منحة الطلبة الدارسين في المراحل الابتدائية والثانوية 2023-2024|المستمسكات المطلوبة وخطوات التقديم للحصول على المنحة 

منحة الطلبة الدارسين في المراحل الابتدائية والثانوية من الأسر المشمولة بقانون الحماية الاجتماعية…ذكرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أن السنة الدراسية المقبلة 2023-2024 ستشهد تنفيذ منحة الطلبة الدارسين في المراحل الابتدائية والثانوية من الأسر المشمولة بقانون الحماية الاجتماعية .

منحة الطلبة الدارسين في المراحل الابتدائية والثانوية

وقد صرّحت وكيلة الوزارة، هدى سجاد، بأن الاجتماعات المستمرة مع لجنة المرأة والأسرة والطفل في البرلمان قد أسفرت عن اتفاقية لتفعيل المادة 52 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023، والتي تنص على تفعيل منحة الطلبة الذين يدرسون في المراحل الابتدائية والثانوية من الأسر المستفيدة من قانون الحماية الاجتماعية خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024.

بالإضافة إلى تفعيل برنامج التغذية المدرسية ووجود سبل لتوصيلها إلى الطلاب بهدف تقليل مشكلة التسرُّب التي شهدت زيادة بارزة خلال السنوات الماضية نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي لبعض أسر الطلاب، بخاصة في المناطق الفقيرة.

المنحة المالية الخاصة بطلبة الدراسات الاولية للعام الدراسي 2023_2024

يتم شمول الطالب في المنحة المالية في حال اذا كان دخل الفرد من الابناء( بما في ذلك البالغين والقاصرين والذكور والإناث)

لا يزيد عن (١٥٠ الف )، حيث يتم تقسيم المبلغ الإجمالي للدخل على عدد الأبناء لمعرفة دخل كل فرد.

الحصول على منحة الطلبة 202 والمستمسكات المطلوبة

الى طلبة الدارسات الاولية مراجعة الكلية وجلب المستمسكات المطلوبة ادناه :

1- يتم تقديم طلب خطاب رسمي عنوانه عميد الكلية لتأهيلك للحصول على المنحة.

2- يجب تقديم نسخة من بطاقة التموين.

3- كذلك، يحتاج الطالب إلى كتاب تأييد من الجهة التي يعمل بها والد الطالب “ولي الأمر” والتي تحدد مقدار الراتب المستحق له مع التأييد.

4- كتاب تأييد صادر عن دائرة التقاعد يؤكد ولي أمر الطالب المتقاعد.

٥ – كتاب تأييد من المختار (إذا كان ولي أمر الطالب غير موظف) يتأكد فيه أن (ولي أمر الطالب) يعمل ويحقق أرباحا.

6- إذا كان ولي أمر الطالب يتلقى دعمًا ماليًا من دائرة الرعاية، فيتعين أن تؤمن له كتاب تأييد. وتكون هذه الكتب مُعنونة إلى الكلية.

إذا كان رب الأسرة متوفيًا ولا يوجد دخل للأسرة، فيجب تقديم كتاب تأييد من المختار. كما يجب تقديم نسخة من هوية الطالب الجامعية، وتجميع جميع المستندات في ملف وتسليمها إلى عمادة الكلية.