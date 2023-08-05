“عاجل”رابط results.mlazemna نتيجة السادس الاعدادي الدور الأول 2023 العراق| وزارة التربية والتعليم العراقية

نتيجة السادس الاعدادي الدور الأول 2023 العراق، حالة من القلق بدأت تظهر على عدد كبير من الأهالي والطلاب بعد أن أكدت وزارة التعليم العراقية عن رفع نتائج السادس الاعدادي 2023، لتكون متاحة أمام الطلاب في شتى المحافظات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط نتيجة السادس الاعدادي الدور الأول العراق 2023.

نتيجة السادس الاعدادي الدور الأول 2023 العراق

يهتم عدد كبير من الطلاب الاطلاع على نتيجة السادس الاعدادي الدور الاول 2023 العراق والتي تعد من أهم المراحل التعليمية التي يجب على الطالب أن يجمع فيها أعلى الدرجات التي تؤهله بعد ذلك للالتحاق بإحدى الجامعات والتي تضمن له مستقبل باهر.

وقد صرح وزير التعليم العراقي خلال لقاء له على إحدى القنوات الفضائية أن الوزارة تابعت أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية،معرباً عن سعادته بنسب نجاح السادس الاعدادي والتي تخطت الـ 80% وتقدم سيادته للطلاب الناجحين بأرق التهاني وتمنى لهم مزيد من النجاح والتوفيق خلال المراحل المقبلة.

وأشار وزير التعليم إلى أن الطالب يمكنه الإطلاع على نتائج السادس الاعدادي 2023 من خلال زيارة موقع التربية والتعليم على الإنترنت، ونفى الاخبار المتداولة التي تتردد على عدد من المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وأشار إلى أن النتائج سوف تكون متاحة أمام الطلاب خلال الساعات الأولى المقبلة، ولا داعي للذهاب إلى المدرسة وتجنب التكدس والازدحام خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في عدد من المحافظات العراقية.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي العراق