خطة تطوير احياء الرياض ١٤٤٥.. وخريطة هدد الرياض وفقًا لتحديد الأمانة العامة

تطوير احياء الرياض ١٤٤٥ ضمن ما قدمته أمانة العاصمة مؤخرًا، وهذا حيث تتضمن الخطة إزالة بعض الأحياء التي كشفت عنها أمانة الرياض، كما قامت بإرسال الإشعارات إلى القاطنين بها لإخلائها وهذا من أجل الدخول بالمرحلة الجديدة وهي التخلص من العشوائيات وتحسين المشهد الحضري للعاصمة، ولقد تم بالفعل الكشف عن الأحياء والمناطق التي سيتم تطويرها من كل الجوانب الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية.

خطة تطوير أحياء الرياض ١٤٤٥

تولي أمانة الرياض مسؤولية تنبيه السكان في المناطق العشوائية المقرر إزالتها بضرورة إخلائها نظرًا لأنها تخضع لعملية التجديد والتطوير، كما ذكرت الأمانة الخطة الموضوعة من أجل تطوير تلك الأحياء وهي كالآتي:

تطوير حي الغنامية حيث يتم إزالة المباني المتهالكة والقديمة وتحويلها مساحات خضراء بالإضافة إلى توسعة الشوارع لتسهيل حركة المرور.

إزالة حي المرسلات كاملاً نظرًا لأنه يعاني من مشكلات هيكلية بالإضافة إلى تلف بالأبنية وهذا يشكل خطر على صحة وسلامة وأمان السكان، حيث أن تدخل بهذه المنطقة يساهم بتطويرها وتحسين مظهرها.

البدء بفتح شوارع جديدة لتسهيل وتيسير حركة المرور والتنقل بالمنطقة.

إزالة البيوت والمباني العشوائية التي تشوه مظهر الحي العام وتعتبر عائق بعملية التطوير.

التخلص من الأبنية المتضررة بحي عكاظ والنهضة وهذا حيث يتم إعادة تطوير تلك المناطق من أجل تلبية الاحتياجات الراهنة بالإضافة لتحسين جودة معيشة المواطنين.

خريطة هدد الرياض

تشمل عملية التطوير والتخلص من العشوائيات بمدينة الرياض عدة أحياء أعلنت عنها أمانة العاصمة وهي كالآتي: