وزارة التربية والتعليم تحدد ميعاد موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

يهتم الكثير بالتعرف على موعد جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 وقد كثر البحث عبر محركات البحث في جوجل خلال الساعات الماضية، فقد تم الاعلان عن موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من قبل الوزارة ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

موعد امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة 2023

تم الاعلان عن جدول الامتحانات للدور الثاني بالثانوية العامة من قبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يوم الثلاثاء حيث انه سيتم بداية الامتحانات يوم السبت الموافق 19 أغسطس الجارى حيث ان هناك عدد كبير لم يحالفهم الحظ خلال الدور الاول في الثانوية العامة وقد تم التصريح ان الوزارة تعمل على الاهتمام بالتعليم وبالاخص مرحلة الثانوية التي تعد من ضمن اهم المراحل التي يتم المرور بها والتي تؤهلهم للالتحاق بالكلية.

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جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

تم تحديد موعد الامتحانات في الدور الثاني وهي.

اليوم الاول 19 من نفس الشهر الحالي تبدا الامتحانات اللغة العربية والتربية الدينية.

اما في يوم الأحد 20 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

يوم الاثنين 21 أغسطس امتحان الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.

الثلاثاء 22 أغسطس الاقتصاد والإحصاء.

يوم الأربعاء 23 أغسطس الفيزياء والتاريخ.

والخميس 24 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا.

الأحد 27 أغسطس امتحان الديناميكا.

الاثنين 28 أغسطس امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

ويوم الثلاثاء 29 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

مع القيام من قبل الوزارة بالالتزام بكافة اللوائح والقوانين الخاصة لمنع حالات انتشار الغش.