اقوي اشارة AD Sports … تردد قناة ابوظبي الرياضية الناقلة للبطولة العربية مجاناً

يزداد البحث من قبل الكثير من محبي كرة القدم بالبحث عن تردد قناة ابو ظبي الرياضية والتي تم بداية بثها في 2008 وهي واحده من اهم القنوات لنقل المباريات المحلية والعالمية و مباريات البطولة العربية للنسخة الجديدة ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة ابوظبي الرياضية الناقلة للبطولة العربية مجاناً.

تردد قناة ابوظبي الرياضية الناقلة للبطولة العربية مجاناً

تعتبر من ضمن اهم المباريات التي يكثر البحث عنها حيث ان هناك الكثير من الجماهير والمحبين للكرة والراغبين على الاستمتاع بافضل المباريات ويمكننا من خلال التردد الاتي.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1

يمكننا من التمتع بمشاهدة افضل المباريات الودية ومباريات كأس الملك سلمان للاندية النسخة الجديدة من خلال الاتي.

القمر الصناعي النايل سات.

تردد القناة 11526.

معامل تصحيح الخطأ 6\5.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

تردد القناة على العرب سات

تردد القناة 11804.

معامل تصحيح الخطأ 4\3.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

تردد قناة ابو ظبي 2 على نايل سات

تردد القناة 11625.

معامل تصحيح 6\5.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

تردد القناة علي عرب سات

القمر الصناعي العرب سات.

تردد القناة 11804.

معامل تصحيح الخطأ 4\3.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

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تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3

يمكننا تنزيل تردد القناة من خلال إتباع البيانات الاتية.

القمر الصناعي النايل سات.

تردد القناة 11373.

معامل تصحيح الخطأ 6\5.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

التردد الجديد على العرب سات

القمر الصناعي العرب سات.

تردد القناة 11373.

معامل تصحيح 6\5.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

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