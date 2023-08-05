لو جايب 50٪ أو 60٪ أو 70٪ تدخل كلية أيه!! لسه عندك فرصة متضيعهاش| ادخل واختار الكلية أو المعهد اللى يناسبك

لو جايب 60% ممكن تدخل كلية أيه؟ مجموعي 60% علمي رياضة ممكن أدخل كلية أيه؟ مجموعي 60% أدبي هدخل كلية أيه؟ وغيرها من الكلمات التي بدأت تتداول على منصات التواصل الاجتماعي من قبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، ومع انطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2023 اليوم السبت 5 أغسطس الحالي، يتسأل أيضاً العديد حول كيفية تسجيل رغبات الثانوية العامة وتسجيل الكليات، ونوضح لكم أهم تفاصيل تنسيق الجامعات 2023-2024 وأهم الكليات التي تقبل مجاميع 60%، 70% للشعبتين العلمي والأدبي.

أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح موقع التنسيق للكليات والمعاهد 2023، حيث يمكن للطلاب الذين حصلوا على النتيجة النهائية التسجيل في المرحلة الأولى اعتبارًا من السبت المقبل الموافق 5/8/2023 وحتى الأربعاء الموافق 9/8/2023، تتم تنسيق المرحلة الأولى 2023 على النحو التالي:

الحدود الدنيا للقبول في الجامعات 2023 – مرحلة اولى

البيان الحد الادني عدد الطلاب الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر وتكون النسبة 88.29‎%‎ فأكثر 22304 الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر وتكون النسبة 83.41‎%‎ فأكثر 15013 الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر وتكون النسبة 70.61‎%‎ فأكثر 74923 الجمالي 112240

لو جايب 60% ممكن تدخل كلية أيه؟

ويجدر بالذكر أنه وفقًا للتنسيق 2022م، يُتوقع أن تكون نسبة القبول إجمالاً بين 50 إلى 60 ٪. ويقدم البديل الإخباري مجموعة من الكليات والمعاهد التي تتناسب مع تنسيق الجامعات لعام 2023م، وهي على النحو التالي.

تربية (تعليم ابتدائي) العريش 235.5 درجة

تربية رياضية بنات أسيوط 235.5 درجة

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 235.0 درجة

العالي للحاسب ونظم المرياضةات ش نظم تجمع خامس 234.5 درجة

تربية رياضية بنين أسوان 234.5 درجة

تربية رياضية بنات مدينة السادات 234.5 درجة

تربية نوعية موسيقية القاهرة 233.5 درجة

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية 233.0 درجة

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان 233.0 درجة

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 232.5 درجة

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم ومرياضةات ادارية بدمياط 232.0 درجة

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 232.0 درجة

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 231.5 درجة

الاكاديمية الدولية للهندسة ورياضة الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 231.5 درجة

تربية طفولة الوادي الجديد 231.5 درجة

تربية نوعية موسيقية المنصورة 231.0 درجة

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية 231.0 درجة

تربية رياضية بنين العريش 230.7 درجة

الأكاديمية الدولية لرياضة الإعلام 6 اكتوبر 230.5 درجة

العالي للإدارة والحاسب شعبة رياضة تجارية برأس البر 229.0 درجة

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية 228.5 درجة

الفني التجارى بشبرا 228.5 درجة

ك.ت. فني صناعى بئرالعبدشمال سيناء 227.7 درجة

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 227.5 درجة

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر رياضة إدارية إنجليزي 227.5 درجة

تربية رياضية بنات الفيوم 227.0 درجة

تربية نوعية موسيقية مطروح 227.0 درجة

الفني التجارى بالعريش 226.7 درجة

تربية نوعية فنية بور سعيد 226.5 درجة

الفني لترميم الآثار بالاقصر 226.0 درجة

معهد الوادى العالي للرياضة الأدارية قسم محاسبة 225.5 درجة

مصر العالي شعبة نظم مرياضةات إدارية المنصورة 225.5 درجة

تربية رياضية بنات بني سويف 225.5 درجة

تربية نوعية موسيقية المنوفية 225.5 درجة

معهد العباسية للحاسبات الالية والرياضة التجارية ش محاسبة 225.0 درجة

النيل العالي للرياضة التجارية شعبة نظم منصورة 225.0 درجة

النيل العالي للرياضة التجارية شعبة محاسبة منصورة 225.0 درجة

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 225.0 درجة

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية 225.0 درجة

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 224.5 درجة

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه 224.5 درجة

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 245.5

كلية التربية نوعية موسيقية أسيوط 245.5 درجة

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 245.0 درجة

حقوق انتساب موجه الزقازيق 244.5 درجة

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 244.5 درجة

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 244.0 درجة

خدمة اجتماعية الفيوم 243.5 درجة

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 243.0 درجة

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المرياضةات الإدارية 243.0 درجة

تربية رياضية بنين بنها 242.5 درجة

حقوق انتساب موجه طنطا 242.0درجة

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 242.0 درجة

خدمة اجتماعية أسوان 242.0 درجة

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 241.0 درجة

ك.ت. فني صناعى بنها 241.0 درجة

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 241.0 درجة

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر 241.0 درجة

حقوق انتساب موجه المنصورة 240.5 درجة

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش 240.5

تربية نوعية فنية بنها 240.4 درجة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 240.0 درجة

تربية رياضية بنين أسيوط 240.0 درجة

تربية نوعية بور سعيد 239.5 درجة

تربية نوعية دمياط 239.5 درجة

تربية رياضية بنات الإسكندرية 239.0 درجة

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة محاسبة بدمياط 239.0 درجة

سياحة وفنادق مدينة السادات 238.5 درجة

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات 238.0 درجة

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية 238.0 درجة

تربية نوعية فنية عين شمس 238.0 درجة

ك.ت. فني صناعى المطريه 238.0 درجة

تربية (طفولة) العريش 236.5 درجة

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 236.5 درجة

الفني التجارى بالروضه 236.5 درجة

الفني التجارى بالمحله الكبرى 236.0 درجة.