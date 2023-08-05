مواعيد التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 …. بالخطوات tazalom.emis.gov.eg

مواعيد التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي تتزايد عنها محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على مواعيد التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023.

مواعيد التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

حيث أعلنت وزارة التعليم برئاسة الدكتور”رضا حجازي” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم عن فتح باب تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 بداية من يوم الخميس 3 أغسطس ولمدة أسبوعين، وأشارت الوزارة إلى أنها سوف تتلقى التظلمات على الموقع التابع للوزارة https://tazalom.emis.gov.eg/

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023

في البداية يجب الدخول على الموقع الموحد لقبول التظلمات.

اطلع على البريد الموحد للطالب من خلال زيارة موقع البريد من هنا

يجب أن يقوم الطالب بسداد 200 جنيه قيمة التظلم.

يتم التقديم على موقع الوزارة بعد سداد الرسوم المقررة.

يتم تحميل نماذج الاسئلة ونماذج الاجابات لكل مادة على موقع الوزارة.

يحق للطالب الإطلاع على الإجابة لخاصة به بواسطة لجنة من النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

كما يحق للطالب أيضاً طباعة نموذج الأسئلة للمواد المراد الاطلاع عليها على الموقع الرسمي للوزارة، ومن المقرر أن يستلم الطالب نماذج الإجابة بمقر اللجنة.

يحق للطالب أيضاً التقدم على أي عدد من المواد الظلم فيها.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة اهتمت بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة حتى تتأكد أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة، وعلى الطالب الذي يرغب في تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 سرعة الإنتهاء من التقديم قبل إنتهاء المدة المحددة.