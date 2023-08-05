استقبل الان تحديث تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة احدث المسلسلات

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد، حيث تقدم قناة الفجر مجموعة متنوعة من المسلسلات والأفلام المحلية والعالمية، ويمكن للمشاهدين في جميع أنحاء العالم متابعتها عن طريق تنزيل تردد القناة ، كما يمكنك الاستمتاع بمشاهدة المسلسلات الشهيرة والممتعة التي تقدمها القناة بجودة عالية وصوت واضح ونستعرضه معكم في السطور التالية من خلال موقعنا الالكتروني البديل نيوز

قناة الفجر الجزائرية الجديد علي النايل سات

تقدم قناة الفجر الجزائرية مجموعة متنوعة من المسلسلات الجديدة والمحبوبة التي تهتم بتلبية اهتمامات الجمهور ، تضمن القناة جودة عالية للصوت والصورة في عروضها.

من بين المسلسلات التي تعرضها القناة حاليًا:

1. قيامة أرطغرل: يحكي قصة حياة المحارب التركي أرطغرل وفتحه للأراضي العثمانية.

2. المنظمة: مسلسل درامي يتناول قصة منظمة سرية تحارب الفساد.

3. عمر الفاروق: يستعرض حياة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وإنجازاته.

4. ألف أرسلان: مسلسل ملحمي يستند إلى قصة ألف ليلة وليلة.

5. قبضة الحرّار: دراما اجتماعية تدور حول قصص أفراد عائلة حرار.

6. باب الحارة: يعرض حياة الناس في حارة دمشق القديمة خلال فترة الاحتلال الفرنسي.

7. فكاهية القرية: مسلسل كوميدي يسلط الضوء على الحياة القروية والعادات والتقاليد.

8. المحكوم: دراما اجتماعية تتناول قصص العدالة والقضايا القانونية.

9. المؤسس عثمان التركي: يروي قصة مؤسس الدولة العثمانية، عثمان الأول.

10. الإمام أحمد بن حنبل: يتناول حياة الإمام الشافعي، أحد أعلام العلماء الإسلاميين.

11. 11 11: مسلسل درامي يتناول قصصًا متشابكة في إطار غموض وتشويق.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

يمكنك الاستمتاع بمتابعة جميع المسلسلات عن طريق ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك وإدخال البيانات التالية:

– القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 11034.

– معامل الترميز: 50000.

– معامل التصحيح: 3/4.

– الجودة: HD.

– الاستقطاب: رأسي.

قم بضبط جهاز الاستقبال الخاص بك ليتوافق مع هذه الإعدادات وستتمكن من مشاهدة جميع المسلسلات المقدمة على قناة الفجر الجزائرية.