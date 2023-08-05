مجموع هيدخلك ولا أيه!! اعرف تنسيق كلية حقوق 2023 جامعة القاهرة وعين شمس

طلاب عدة لا زالوا يبحثون عن تنسيق كلية حقوق 2023 ، فهم لديهم رغبة في الالتحاق بهذه الكلية، ومن الجدير بالذكر المجموع الذي تقبل منه تلك الكلية لا يكون مرتفعًا، لذا يتم البحث عن الحد الأدنى لدخولها باستمرار، وفي السطور القادمة سوف نوفر لكم التنسيق الخاص بها، المحتمل لهذا العام الجاري 2023م.

تنسيق كلية حقوق 2023

من المعروف أن كلية حقوق يقوم عدد لا حصر له من الطلاب بالالتحاق بها، ومن الجدير بالذكر أن مجالات العمل بها بعد التخرج كثيرة للغاية، لهذا فالإقبال عليها كبير، وفيما يلي تنسيق تلك الكلية المحتمل لهذا العام الجاري 2023م:

تقبل كلية حقوق جامعة سوهاج من حوالي 78%.

كذلك تقبل كلية حقوق جامعة دمياط من حوالي 72%.

هذا بجانب أن كلية حقوق جامعة كفر الشيخ تقبل من حوالي 69%.

كما أن كلية حقوق جامعة جنوب الوادي تقبل من حوالي 66%.

كذلك أن كلية حقوق جامعة المنيا تقبل من حوالي 66%.

هذا بجانب أن كلية حقوق جامعة القاهرة تقبل من جامعة 65%.

كذلك أن كلية حقوق جامعة عين شمس تقبل من حوالي 64%.

كما أن كلية حقوق جامعة الإسكندرية تقبل من حوالي 63%.

موعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الاولى

أوضحت الوزارة أن تسجيل الرغبات الخاص بالمرحلة الأولى من التنسيق الخاص بالثانوية العامة سوف يكون نهايته في اليوم التاسع من أغسطس الجاري 2023م، لتظهر بعد ذلك نتيجة المرحلة الأولى، ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية، وأخيرًا المرحلة الثالثة.