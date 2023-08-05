نتائج السادس الاعدادي 2023 دور أول ملفات pdf  … موقع ملازمنا results.mlazemna.com

تم التصريح من وزارة التربية والتعليم العراقية عن قرب الاعلان عن نتائج الصف السادس الاعدادي وذلك بعد ان يتم الانتهاء من عملية الفحص والتدقيق فقد انتشرت في بعض الصفحات الإلكترونية ان نتائج الصف السادس الاعدادي ان النتيجة تظهر خلال ساعات وجاءت الوزارة بالرد على انه يتم الاعلان عنها فور اعتمادها ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج السادس الاعدادي 2023 دور أول ملفات pdf .

نتائج السادس الاعدادي 2023 دور أول ملفات pdf

اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية انه اي قرار جديد يتم الاعلان عنه من الوزارة ولابد من عدم النظر لاي شائعات المتعلقة بنشر النتائج والتي تنص على الاعلان عن نتيجة الصف السادس الاعدادي 2023 خلال ساعات ولكنه سيتم الاعلان بعد ان يتم عقد المؤتمر الصحفي الذي سيتم فيه الإعلان الرسمي عن نتائج السادس الاعدادي فقد تم الانتهاء من الامتحانات في يوم 12 من الشهر الماضي.

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رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 العراق

يمكننا ان نستعلم عن نتائج الصف السادس الاعدادي والتي تتم من خلال القيام بالآتي وهو.