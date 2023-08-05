“خمس فئات فقط تستحق”!! الآن عبر رابط منظومة منحة الزوجة والابناء 2023 الحصول على راتب شهري
بحث الاشخاص في ليبيا عن رابط منظومة منحة الزوجة والابناء 2023 في الآونة الأخيرة، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة في ليبيا، قد فعلت هذا الرابط لجميع الأسر الفقيرة التي تشكو من الراتب المحدود والقليل، وهذا لكي تقوم بمنحهم الدعم المادي الملائم الذي يقوم بمساعدتهم على جعل ظروف المعيشة أفضل، بواسطة تحسينها، من خلال هذا الدعم المقدم من جانبها، وهذا لتلبية متطلبات الحياة، واحتياجاتها، بالتحديد أن الحكومة قامت بتخصيص ما يقرب من حوالي مليارو86 مليون دينار ليبي لتلك الفئات، وفي هذا المقال سوف نقوم بتوفير هذا ارابط لكم، لتتمكنوا من التسجيل للحصول على هذه المنحة.
رابط منظومة منحة الزوجة والابناء 2023
إنه تبعًا لما قالته وزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا، إنها قامت بفتح باب التقديم على منظمة تلك المنحة التي تتعلق بالزوجة والأبناء، التي تقوم بمساعدتهم على زيادة مستوى المعيشة، وكذلك كما ذكرنا جعلها أفضل، وتلبية متطلبات الحياة الضرورية، بالتحديد في حيز تلك الظروف الاقتصادية التي يشكو منها المجتمع في ليبيا، من الممكن أن تُسجل بسهولة للحصول على تلك المنحة، من خلال رابط الوزارة المرفق من جانبها للمواطنين، الخاص بالتسجيل بالمنحة.
خطوات التسجيل في منظومة منحة الزوجة والأبناء 2023
يمكن التسجيل بمنحة الزوجة والأبناء، بواسطة اتباع الآتي:
- أولًا: انتقل إلى الموقع الخاص بالتسجيل، من هنا.
- ثانيًا: انقر على أيقونة “تسجيل”.
- ثالثًا: انقر على عبارة “خدمات المواطنين الليبيين”.
- رابعًا: انتقي أيقونة “خدمات منحة الأسرة”.
- خامسًا: انقر على زر “التسجيل في منظومة الزوجة والأبناء”.
- سادسًا: سجل كافة البيانات اللازمة التي يتطلبها من كالموقع، من حيث الاسم، وكذلك تاريخ الميلاد، ورقم الهوية.
- سابعًا: أرفق كل الأوراق، وكذلك المستندات اللازمة.
- أخيرًا: انقر على كلمة “تسجيل”.