أوعى المعاد يفوتك!! موعد تقديم كلية الشرطة 2023 والشروط المطلوبة وخطوات التقديم

يتساءل الطلاب عن موعد تقديم كلية الشرطة 2023 ، وذلك من كلًا من الطلبة والطالبات الذكور، وكذلك الإناث، الذين حصلوا على شهادة الثانوية العامة، لهذا العام الدراسي الجاري 2023م، وذلك تحديدًا عقب ظهور النتيجة التي تتعلق بهم بيوم الإثنين 31 يوليو الذي مضى 2023م، فمن الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية قامت بالإعلان عن هذا الموعد الخاص بالتقديم في تلك الكلية، لذا ففيما يلي بهذا المقال سوف نقوم برصد جميع ما يخص هذا الموعد، وكل التفاصيل الأخرى التي تتعلق بالتقديم بتلك الكلية.

موعد تقديم كلية الشرطة 2023

حددت وزارة الداخلية موعد تقديم كلية الشرطة 2023 ، وهذا لكل الطلاب الذين نالوا شهادة الثانوية العامة، وكذلك الشهادات المعادلة لها، تلك السنة 2023م، بجانب الشهادة الأزهرية، إذ أنها قالت إن التقديم قد بدأ منذ بداية هذا الشهر الجاري من أغسطس 2023م، بالتحديد 1-8-2023م، كما أنه مستمر إلى اليوم الموافق من 31 أغسطس 2023م، ومن الممكن التسجيل الآن إلكترونيًا.

التقديم في كلية الشرطة 2023

يمكنك أن تقوم بالتقديم في كلية الشرطة بشكل إلكتروني من خلال السير على الخطوات الآتية: