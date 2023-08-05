الفراخ هتتفري علينا تاني| ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن اليوم السبت 5-8-2023

أسعار الدواجن اليوم السبت 5 -8- 2023 سنعرفها معكم خلال هذا التقرير ، حيث نلاحظ اهتمام العديد من المواطنين خاصة ربات البيوت والسيدات بتكثيف البحث عبر شبكة الإنترنت لمعرفة متوسط أسعار الفراخ بجميع أنواعها ومشتقها من البورصة وداخل الأسواق المصرية, ومن المحتمل أنه هناك تغير حتى لو بسيط في الأسعار في بورصة الدواجن لليوم عن التالي , فأردنا تقديم أبسط وأهم التفاصيل لكم متابعينا عبر موقعنا.

أسعار الدواجن

بالطبع تختلف الأسعار ولو بفرق طفيف من بورصة إلى أخرى، وكما عودناكم متابعينا باننا نقدم لك ما يهمكم فسنقدم لكم عبر السطور التاليى سعر الدواجن اليوم السبت الموافق 5 أغسطس الجاري في مصر وفقًا لتقارير أسعار الأسواق المصرية وخاصة بعد الارتفاع المفاجأ الذي شهدته أسعار الفراخ اليوم في مصر.

أسعار الدواجن اليوم السبت 5 -8- 2023

وتأتى أسعار الدواجن لليوم السبت 5-8-2023 في الأسواق المصرية

شهد سعر الفراخ البيضاء ارتفاع مايقرب من 5 جنيهات سجل سعر الكيلو اليوم 73 جنيها.

سعر كيلو الأوراك 85 جنيها.

سعر كيلو الكبد والقوانص 85 جنيهًا.

سعر كيلو الدبابيس 99 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدى والأبيض

تراوح سعر كرتونة البيض البلدى ما بين 135 و140 جنيها.

و سعر كرتونة البيض الأبيض لـ128.5 جنيه.

و سعر كرتونة البيض الأحمر لـ128 جنيها.

وبهذا نكون انتهينا من سطور تقريرنا لليوم الذى جاء معلومات هامة للمواطنين عن أسعار الدواجن اليوم السبت 5 -8-2023 سعر الفراخ البضاء والساسو والحمرا.