رسميًا.. رابط التقديم على مفوضية الانتخابات وخطوات التسجيل والشروط المطلوبة “من هنــا” 2023

البحث عن رابط التقديم على مفوضية الانتخابات كبير من جانب العديد من الأشخاص في العراق، فمن الجدير بالذكر أن الحكومة قامت بتفعيل هذا الرابط، لكي يتم عن طريقه التسجيل بالانتخابات الخاصة بمجلس المحافظات للسنة 2023م، وتعد هذه الانتخابات المحلية الأولى، وكذلك الفريدة من نوفعها، عقب أن تم تغيير النظام الدستوري، وكذلك الانتخابي الذي يتعلق بالدولة، ومن الجدير بالذكر أننا سوف نرفق لكم هذا الرابط في هذا المقال، وكافة التفاصيل الأخرى التي تتعلق بتلك المفوضية.

رابط التقديم على مفوضية الانتخابات

بحث عدد كبير للغاية من المواطنين العراقيين على رابط التقديم على مفوضية الانتخابات ، بالتحديد في الفترة السابقة، من خلال محركات البحث العالمية جوجل، وهذا لكي يتمكنوا من التسجيل بتلك المفوضية، فمن الجدير بالذكر أن الحكومة قالت إن التسجيل على تلك المفوضية يتم بكل سهولة ويسر من خلال هذا الرابط، ومن ثم اتباع الخطوات اللازمة.

خطوات التسجيل في مفوضية الانتخابات العراق 2023

يمكن التسجيل بمفوضية الانتخابات بسهولة، عن طريق اتباع الخطوات المقبلة:

أولًا: اذهب إلى الموقع الخاص بالتسجيل، من خلال النقر على هذا الرابط.

ثانيًا: انتقل إلى “مراكز التسجيل”.

ثالثًا: أدخل كافة البيانات اللازمة المرادة منك بشكل صحيح بالأماكن المخصصة لها.

أخيرًا: انقر على أيقونة “إرسال الطلب”.

موعد التقديم لاستمارة المفوضية الانتخابية

من الممكن أن تقوم بالتقديم في المفوضية الانتخابية بكل سهولة ويسر، وهذا لأن التسجيل مفتوح الآن، إذ أنه تم فتح باب التسجيل منذ اليوم الموافق من 27 يوليو 2023م، وهو مستمر حتى 14 يومًا، بدءًا من هذا التاريخ، لكي يكون بإمكان المواطنين التسجيل.