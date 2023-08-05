يهتم الكثير من طلاب المدارس الثانوية في الأردن بالتعرف على نتائج التوجيه التكميلي فقد صرحت وزارة التربية والتعليم الأردني ان يتم الاعلان عن النتائج بشكل الكتروني نتائج الثانوية العامة الأردن 2023 بالاسم ورقم الجلوس ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج الثانوية العامة الأردن 2023 بالاسم ورقم الجلوس.

tawjihi.jo نتيجة التوجيهي متي؟

صرحت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن النتائج الخاصة بالاختبارات التوجيهي، حيث انه يتم خلال هذه الحظة عملية تصحيح لأوراق التوجيهي في جميع المناطق ومن المتوقع عقد مؤتمر صحفي رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم لاعتماد النتائج ومناقشة كافة الموضوعات.

موعد الاعلان عن نتائج الثانوية العامة الأردنية 2023

سيتم خلال ساعات عقد المؤتمر الصحفي للتعرف على نسبة نجاح التوجيهي والتي تعتبر من ضمن النتائج الهامة والتي تحدد من مستقبل الطلاب الأردنيين وفرصهم في التعليم العالي وتعمل الوزارة على القيام بعملية تصحيح الأوراق بدقة حتي يحصل الجميع على حقوقهم حيث ان جميع أنحاء من تقدموا لامتحانات التكميلية يشعرون بحالة من القلق ومن المتوقع إعلان النتائج خلال ساعات لمحو القلق.

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رابط نتائج الثانوية العامة الأردن 2023 بالاسم

توفر الوزارة بعض من خدمات إلكترونية ومنها التعرف علي النتائج بشكل الكتروني من خلال الاتي.