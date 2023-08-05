عليه العوض انفجار في أسعار الفراخ| اسعار الدواجن البيضاء والحمرا اليوم السبت 5-8-2023

اسعار الفراخ اليوم سعر الفراخ البيضاء السبت 5-8-2023 في المحلات في مصر، اسعار الدواجن سنقدم لكم التقرير اليومي لها متابعينا الكرام عبر هذه السطور وفقا لتحديثات البورصة، وذلك بعد بحث العديد من المواطنين عن اسعار الدواجن واسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم السبت 5-8-2023، فيهتم العديد منهم بمعرفة متوسط اسعار الفراخ في البورصة وداخل الأسواق المصرية، ولهذا نستعرض معكم متابعينا عبر هذا التقرير تفاصيل اسعار الفراخ بجميع انواع البلدى والبيضاء لليوم وايضا اسعار البيض والكتاكيت.

اسعار الفراخ اليوم 5 اغسطس 2023

مع زيادة الاقبال وتنشيط سوق الدواجن مرة اخري بعد تخطى لفترة عيد الأضحي وشراء اللحوم الحمراء، استعادت الفراخ قوتها الشرائية داخل الأسواق، وهذا ووفقا لمؤشرات تقارير البورصة ان عادة بعد ذلك يحدث تغير طفيف بالصعود وغير مؤثر على أسعار الدواجن لليوم بعد الاستقرار الذى شهده شهر أغسطس الجاري منذ بدايته.

اسعار الدواجن اليوم السبت 5/8/2023

هنا ستجدون قائمة باسعار الدواجن لليوم السبت 5 أغسطس الجاري ضمن البورصة وهي على النحو التالي:

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم الفراخ البيضاء كيلو 70 جنيه 73 جنيه لحم الفراخ الساسو كيلو 82 جنيه 85 جنيه لحم الفراخ البلدي كيلو 95 جنيه 95 جنيه لحم أمهات أبيض كيلو 63 جنيه 65 جنيه

اسعار الكتاكيت اليوم السبت 5-8-2023

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض شركات يوم 9.5 جنيه 14.75 جنيه كتكوت أبيض قطعان يوم 8 جنيه 8.25 جنيه كتكوت ساسو يوم 6 جنيه 7 جنيه كتكوت ساسو بيور يوم 7 جنيه 8 جنيه كتكوت بلدي حر يوم 4.75 جنيه 5.25 جنيه كتكوت هجين يوم 6 جنيه 6.75 جنيه كتكوت جيل ثاني يوم 7 جنيه 8 جنيه كتكوت روزي بيور يوم 8 جنيه 9 جنيه

اسعار كرتونة البيض اليوم 2023/8/5

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أحمر كرتونه 102 جنيه 105 جنيه بيض أبيض كرتونه 98 جنيه 103 جنيه بيض بلدي كرتونه 104 جنيه 112 جني

وهنا ننتهى من هذا التقرير الخاص عن اسعار الدواجن واسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم السبت 5/8/2023حيث استعرضنا كافة الأسعار ومتوسطها للمواطنين.