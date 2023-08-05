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عليه العوض انفجار في أسعار الفراخ| اسعار الدواجن البيضاء والحمرا اليوم السبت 5-8-2023

عليه العوض انفجار في أسعار الفراخ| اسعار الدواجن البيضاء والحمرا اليوم السبت 5-8-2023

fareda salehمنذ 52 دقيقة
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اسعار الفراخ اليوم سعر الفراخ البيضاء السبت 5-8-2023 في المحلات في مصر، اسعار الدواجن سنقدم لكم التقرير اليومي لها متابعينا الكرام عبر هذه السطور وفقا لتحديثات البورصة، وذلك بعد بحث العديد من المواطنين عن اسعار الدواجن واسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم السبت 5-8-2023،  فيهتم العديد منهم بمعرفة متوسط اسعار الفراخ في البورصة وداخل الأسواق المصرية، ولهذا نستعرض معكم متابعينا عبر هذا التقرير تفاصيل اسعار  الفراخ بجميع انواع البلدى والبيضاء لليوم وايضا اسعار البيض والكتاكيت.

اسعار الفراخ اليوم 5 اغسطس 2023

مع زيادة الاقبال وتنشيط سوق الدواجن مرة اخري بعد تخطى لفترة عيد الأضحي  وشراء اللحوم الحمراء، استعادت الفراخ قوتها الشرائية داخل الأسواق،  وهذا ووفقا لمؤشرات تقارير البورصة ان عادة بعد ذلك يحدث تغير طفيف بالصعود وغير مؤثر على أسعار الدواجن لليوم بعد الاستقرار الذى شهده شهر أغسطس الجاري منذ بدايته.

اسعار الدواجن اليوم السبت 5/8/2023

هنا ستجدون قائمة باسعار الدواجن لليوم السبت 5 أغسطس الجاري ضمن  البورصة وهي على النحو التالي:

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
لحم الفراخ البيضاءكيلو70 جنيه73 جنيه
لحم الفراخ الساسوكيلو82 جنيه85 جنيه
لحم الفراخ البلديكيلو95 جنيه95 جنيه
لحم أمهات أبيضكيلو63 جنيه65 جنيه

اسعار الكتاكيت اليوم السبت 5-8-2023

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت أبيض شركاتيوم9.5 جنيه14.75 جنيه
كتكوت أبيض قطعانيوم8 جنيه8.25 جنيه
كتكوت ساسويوم6 جنيه7 جنيه
كتكوت ساسو بيوريوم7 جنيه8 جنيه
كتكوت بلدي حريوم4.75 جنيه5.25 جنيه
كتكوت هجينيوم6 جنيه6.75 جنيه
كتكوت جيل ثانييوم7 جنيه8 جنيه
كتكوت روزي بيوريوم8 جنيه9 جنيه

اسعار كرتونة البيض اليوم 2023/8/5

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
بيض أحمركرتونه102 جنيه105 جنيه
بيض أبيضكرتونه98 جنيه103 جنيه
بيض بلديكرتونه104 جنيه112 جني

وهنا ننتهى من هذا التقرير الخاص عن اسعار الدواجن واسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم  السبت  5/8/2023حيث استعرضنا كافة الأسعار ومتوسطها للمواطنين.

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fareda salehمنذ 52 دقيقة
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