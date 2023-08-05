جدول امتحانات الثالث المتوسط الدور الثاني 2023.. هل الجدول يشمل طلبة الخارجي؟

انتهت بالفعل امتحانات العراق للدور الأول للثالث المتوسط وظهرت أيضًا النتائج في عموم المحافظات وحصل الطلاب على درجاتهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، ولكن الآن الطلاب الراسبين في بعض المواد يتساءلون عن جدول امتحانات الثالث المتوسط الدور الثاني 2023 ولكي تتمكن من معرفة التفاصيل سنوفيكم بها عبر السطور القادمة.

جدول امتحانات الثالث المتوسط الدور الثاني

يتساءل الكثير من الطلاب حول موعد امتحانات الدور الثاني الخاصة بطلاب الثالث المتوسط بالعراق حيث حددت الجهات المختصة هذا الموعد لكي تكون امتحاناتهم يوم 21 أغسطس لعام 2023 في تمام الساعة السابعة صباحًا بحسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد داخل وخارج العراق وستستمر حتى 29 أغسطس، وجاء الجدول على النحو التالي:

هل الجدول يشمل طلبة الخارجي؟

يرغب الكثير من الطلاب في معرفة الإجابة عن هذا الاستفسار بالتزامن مع اقتراب امتحانات الدور الثاني التي تم تحديدها لكي تكون يوم 21 أغسطس من الشهر الجاري ولابد من الاستعداد بشكل كامل لها من قبل الطلاب والطالبات داخل دولة العراق، وجاء الرد من قبل الجهة المسؤولة نعم الجدول يشمل طلبة الخارجي.

مصير الطلاب الراسبين بثلاث مواد؟

عقب الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط وحصول كافة الطلاب على نتائجهم في مختلف المحافظات بدأ البحث حول مصير الطلاب الذين راسبوا في ثلاث مواد دراسية وهل سيتمكنون من الدخول لامتحانات الدور الثاني أم لا ولكن حتى الآن لم تُعلن وزارة التربية والتعليم العراقية عن قرار حاسم لهذا الأمر وفي حال إعلانها سوف نوفيكم بالخبر مباشرةً.