رسميًا.. الان استخرج نتائج الصف السادس الاعدادي العراق 2023 في محافظة الأنبار وديالي pdf من خلال موقع نتائجنا

رابط نتيجة الصف السادس الإعدادى فى جميع المحافظات العراقية للعام الدراسى 2023، والتى من المتوقع أن تعلن وزارة التربية العراقية نتائج الصف السادس الاعدادي لعام 2023 في محافظة الأنبار وديالي خلال الأيام القادمة،وتمت إتمام أعمال التصحيح وتسجيل الدرجات النهائية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج في نفس الوقت لجميع المحافظات. يتاح للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عن طريق موقع وزارة التربية العراقية أو عبر موقع نتائجنا وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

نتائج الصف السادس الاعدادي العراق 2023 الأنبار:

تم الانتهاء في محافظة الأنبار من عمليات التصحيح والتدقيق، وسيتم الإعلان عن نتائج الصف السادس الاعدادي لعام 2023 بعد اكتمال مرحلة التدقيق الحالية. هدف هذه المرحلة هو ضمان حصول كل طالب على درجاته الصحيحة دون زيادة أو نقصان. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الصف السادس الاعدادي في محافظة الأنبار قبل تاريخ 10 من الشهر الحالي.

نتيجة السادس الإعدادي 2023 محافظة ديالي:

اكتملت عمليات التصحيح والتدقيق في محافظة ديالي، وسيتم الإعلان عن نتائج الصف السادس الاعدادي لعام 2023 بعد انتهاء مرحلة التدقيق الحالية. تهدف هذه المرحلة إلى ضمان أن يحصل كل طالب على حقه من الدرجات دون أي زيادة أو نقصان. من المتوقع أن تتم الإعلان عن النتائج النهائية للطلاب في محافظة ديالي قبل تاريخ 10 من الشهر الحالي.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي العراق:

لاستخراج نتائج الصف السادس الاعدادى العراقي 2023،وبمجرد اعتماد نتائج الصف السادس العشر من قبل وزارة التربية العراقية، يمكنك:

1- زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية العراقية.

2- إدخال رمز التحقق البصري الظاهر أمامك.

3- الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

4- اختيار نتائج الطلاب.

5- ثم اختر نتائج الصف السادس العشر العراق 2023.

6- إدخال الرقم الامتحاني الخاص بك.

7- الضغط على خيار تنزيل نتيجتك في صيغة PDF.

كما يمكنك أيضًا استخراج نتائجك من خلال موقع ” نتائجنا”، وذلك متبعًا نفس الخطوات السابقة.