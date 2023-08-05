نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2023 الدور الاول بالعراق ورابط استخراج النتائج

عقب انتهاء امتحانات السادس الابتدائي بدأ البحث أولياء الأمور بالعراق عن النتائج الخاصة بالطلاب والطالبات في مختلف المحافظات وتم الإعلان عنها بالفعل، ولكن قام بعد ذلك بعض الطلاب بتقديم اعتراضات على النتائج لذا يبحث الكثيرين عن نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2023 لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر والمزيد من التفاصيل الآخرى.

نتائج اعتراضات السادس ابتدائي

يُمكنك الحصول على النتائج الخاصة بالاعتراضات بكل سهولة ويُسر ودون الحاجة للذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب، لذا اتبع الآتي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.

انقر على خانة الخدمات الإلكترونية ثم اختر نتائج الاعتراضات.

اكتب البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها بدقة كاملة.

ستظهر لك النتيجة الخاصة بالاعتراض التي قمت بتقديمها من قبل.

الاستعلام نتائج الصف السادس الابتدائي

لكي تتمكن من الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي وذلك من خلال اتباع الآتي:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ادخل الكود المطلوب ثم اكتب البيانات المطلوبة.

انقر على خانة الاستعلام وسوف تظهر لك التفاصيل.

مصير الطلاب الراسبين في ثلاث مواد؟

تزامنًا مع اقتراب اختبارات الدور الثاني بدأ البحث حول مصير الطلاب الراسبين في ثلاث مواد وهل سيدخلون امتحانات الدور الثاني أم لا وجاء الرد من قبل الوزارة أن الطلاب الراسبين في مادة أو اثنين فقط الذين يُمكنهم الدخول أما الحاصلين على 3 مواد لا يُمكنهم بل تُعاد السنة الدراسية لهم، وفي حال إعلان الوزارة خلاف هذا الأمر سنوفيكم بالخبر مباشرةً.