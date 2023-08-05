رابط مظلتي وخطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 كافة المحافظات العراقية spa.gov.iq/umbrella

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023، تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والذي يتيح للمواطن سهولة الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات ورابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 مظلتي…

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

تسعى الحكومة العراقية دائماً على مساعدة المواطنين وذلك من خلال عرض اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023، حيث صرح وزير العمل إلى أنه تم فتح باب التقديم لطلب الحصول على الرعاية الاجتماعية التي تعد من أهم برامج الدعم في العراق والتي تسعى من خلالها الحكومة العراقية على تقديم يد العون والمساعدة لعدد كبير من الأسر من محدودي الدخل، إلا أن الوزارة أعلنت الالتزام بعدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المتقدمين لطلب الحصول على الرعاية الاجتماعية، والتي جاءت كالتالي.

شروط الحصول على الوجبة الرابعة في الرعاية الاجتماعية العراق

أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية .

ألا يقل سن المتقدم من الذكور عن 18 عام ولا يزيد عن 50 عام.

ألا يقل سن المتقدمة من السيدات عن 15 عام ولا يزيد عنه 55 عام.

ألا يكون المتقدم لديه دخل ثابت .

ألا يكون المتقدم مسجل في إحدى شركات التأمينات الاجتماعية أو التأمين الصحي.

كما يجب ألا يكون المتقدم لديه أملاك أو أصول عقارية.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية