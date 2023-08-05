“نتائج السادس الاعدادى” موقع وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات 2023 برقم الامتحاني epedu.gov.iq

موقع وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات 2023، ويتم حاليا الإعداد للإعلان نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول إلي القسمين المتبقين وهما القسم الاحيائي والقسم الأدبي، والتي انتشرت شائعات كثيرة حول إعلان النتيجة اليوم على موقع التواصل الاجتماعي التليجرام، والذي وفرنا إليك كافة جميع المعلمات المتعلقة بإعلان نتائج السادي الإعدادي 2023 الدور الأول بجميع المحافظات العراقية .

موقع وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات 2023

يتم حاليا إنهاء كافة عمليات المراجعة إلي أوراق الطلاب في الصف السادس الإعدادي 2023 الدور الأول على أن يتم توفر النتيجة في الساعات المقبلة، وخاصة مع انتشار أقاويل تفيد بان النتيجة سوف تعلن في فترة من يوم 8 أغسطس وحتى 10 أغسطس الجارى أي في خلال يومين من الآن، وقد أعلنت الوزارة على النتيجة بالفعل جاهزة على الرفع على موقع وزارة التربية العراقية والمواقع العراقية المختصة بعرض النتائج منها موقع نتائجنا وموقع اخرى.

نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول

أصدرت مصادر كبيرة من داخل وزارة التربية العراقية على أن نتائج السادس الإعدادي بالعراق سوف تكون متاحة في خلال الساعات القليلة القادمة على موقع وزارة التربية العراقية لنتائج الامتحانات هو الموقع الحكومي الذي يعلن من خلاله كل جديد حول نتائج الطالب في جميع المحافظات العراقية والذي متبقي فقط حاليا رفع نتائج السادس الاعدادى 202 للدور الأول في خلال الساعات مقبلة، ويمكن الحصول على النتائج من خلال الخطوات التالية