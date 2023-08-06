اسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 06 – 8 – 2023 تحديث مستمر

تم تسجيل استقرار في سعر الذهب في سوق الصاغة المحلية في السعودية في يوم الاحد الموافق 6 أغسطس، وقد تأثرت أسعار الذهب عالميًا، حيث انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1963 دولارا، وانخفضت العقود الآجلة إلى 1962 دولارا، وتمتاز أسعار البيع والشراء بالريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي بالثبات الملحوظ. وهناك تباين في أسعار الذهب في السعودية اليوم بالنسبة لجميع الأعيرة داخل السوق المحلي. يتم تحديد سعر جرام الذهب في السعودية اليوم، وسعر كيلو الذهب بالريال السعودي، وسعر أونصة الذهب في السعودية،هذه الأسعار مهمة للأشخاص الذين يهتمون بتجارة وشراء الذهب في السعودية.

تذبذب الذهب محليا وعالميًا:

هناك عدة عوامل تؤثر في تحديد سعر الذهب في السعودية:

1- سعر برميل النفط: كلما ارتفع سعر برميل النفط داخل السعودية ارتفع معه سعر الذهب.

2- سعر صرف الدولار: كلما ارتفع سعر الدولار بالنسبة للريال السعودي انخفض سعر الذهب.

3- الوضع السياسي: حيث تؤدي التطورات السياسية مثل الحروب إلى انخفاض قيمة العملات مما يؤدي لارتفاع أسعار الذهب.

وبشكل عام فإن أهم عاملين يؤثران في تحديد سعر الذهب السعودي هما: سعر النفط الخام،و سعر صرف الدولار مقابل الريال السعودي،حيث يؤدي ارتفاع سعر النفط إلى ارتفاع قيمة العملة السعودية وبالتالي انخفاض سعر الذهب، والعكس صحيح بالنسبة لسعر الدولار.

سعر الذهب اليوم في السعودية

• الذهب الخالص عيار 24: 233.32 ريال سعودي.

• الذهب عيار 22: 213.88 ريال سعودي.

• الذهب عيار 21: 204.16 ريال سعودي.

• الذهب عيار 18: 174.99 ريال سعودي.

• الذهب عيار 14: 136.10 ريال سعودي.

• الذهب عيار 12: 116.66 ريال سعودي.

• سعر أوقية الذهب: 7,256 ريال سعودي.

• سعر جنيه الذهب: 1,633 ريال سعودي.

• سعر كيلو الذهب: 233,318 ريال سعودي.

كما يتم تحديد أسعار الذهب في السعودية بالدولار الأمريكي، وتخضع أسعاره لتذبذبات العملة الأجنبية وأسعار النفط.