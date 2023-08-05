لينك results.mlazemna استخراج نتائج السادس الاعدادي موقع نتائجنا 2023 دور اول وزارة التربية العراقية

رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي موقع نتائجنا يعد من أكثر ما يتم البحث عنه عبر موقع جوجل، وخصوصا بعد انتهاء من أداء الاختبارات، ومن المقرر الإعلان عنها بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وسيتم نشر النتائج على موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية، حيث سيكون بإمكان الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها واستخراجها بشكل الكتروني من خلال المنزل.

رابط نتائج السادس الاعدادي 2023

البحث عن نتائج السادس الاعدادي 2023 احيائي وجميع التخصصات يتزايد ويتم تداول الرابط على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الأشخاص الراغبين في معرفة النتائج هذه المرحلة بمختلف مناطق العراق، وتزامن ظهور هذا الاهتمام الزائد مع إعلان وزارة التعليم في العراق عن الانتهاء من تصحيح إجابات التلاميذ والتلميذات في جميع أنحاء البلاد، وتعهدت أيضا بالكشف عن النتائج عبر موقع نتائجنا، حيث يتاح للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج فور توافرها.

خطوات استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 موقع نتائجنا

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول يتم عن طريق اتباع الخطوات التالية..

النقر على موقع وزارة التربية العراقية .

. أو موقع نتائجنا

ستتم تحويلك إلى الصفحة الرئيسية للموقع، انقر على خانة “قسم النتائج”.

اختر تبويب نتائج المرحلة الإعدادية.

حدد المنطقة التي ينتمي إليها التلميذ.

بعد ذلك، اضغط على خانة “تنزيل” المرتبطة بنتيجة المنطقة المختارة.

سيتم تنزيل ملف PDF يحتوي على نتيجة التلميذ.

افتح الملف واستخرج اسم التلميذ بالاستعانة بالرقم الامتحاني.

باستخدام هذه الخطوات، يمكنك الحصول على نتائج الامتحانات بسهولة ومعرفة أداء التلميذ في جميع مناطق العراق، ووفقًا لوكيل وزارة التعليم، ستتم إعلان النتائج السادس الاعدادي 2023 على الفور بعد الانتهاء من إجراء الامتحانات، ومن المقرر أن تكون النتائج متاحة بعد مرور 15 يومًا من تاريخ إتمام الامتحانات، لذلك من المتوقع أن تظهر في أقرب وقت ممكن خلال النصف الأول من هذا الشهر الجاري.