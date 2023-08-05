عاجل السعودية تُعلن نزع ملكية قصور تاريخية وعقارات في تلك المُدن.. تعرف على التفاصيل

تسعى الحكومة السعودية في توفير كافة السُبل التي توفر حياة كريمة وخالية من أي عشوائيات نظرًا لرغبتها القوية في تحقيق رؤيتها 2030، حيث أعلن اليوم الدكتور جاسر الحربش عن نزع ملكية قصور تاريخية وعقارات في بعض مدن المملكة، مما دفع الكثيرين للبحث حول المناطق المشمولة بالقرار وهذا ما سنتطرق إليه بالتفاصيل.

نزع ملكية 3 قصور وعقارات في السعودية

اليوم وافق الرئيس التنفيذي لهيئة التراث في السعودية الدكتور جاسر الحربش على البدء في إجراءات نزع الملكية لعدد من القصور التراثية في مدينة الطائف، وشملت هذه القصور كلاً من “قصر الكعكي، وقصر جبرة، وقصر البوقري المتواجدين في محافظة الطائف، وأيضًا “قصر مرضية بالأحساء بالإضافة إلى إصدار قرار بنزع ملكية موقع نقش نبونيد الأول وأيضًا العقارات المتداخلة معه.

وتجدر الإشارة إلى انه دعا جميع مُلاك هذه العقارات التي قرر نزع ملكيتها أن يقومون بتقديم كافة الأوراق والمستندات التي تؤكد تملكهم لهذه العقارات، كما أقر تشكيل لجان متخصصة لكي يتم يقومون بحصر ووصف العقارات بالإضافة إلى لجنة تختص بتقدير التعويض بالنسبة لمُلاك هذه الأماكن خلال مُدة لا تتخطى الـ 15 يوم من صدور القرار.

كم مدة التظلم أمام ديوان المظالم

أكد الدكتور جاسر الحربش أن كافة هذه الأعمال في صالح جميع المواطنين السعوديين وأشار إلى أنه ملاك هذه العقارات التي سيتم نزعها يُمكنهم تقديم الاوراق الثبوتية للعقارات لكي تؤكد امتلاكها كما يجوز لهم التظلم خلال 60 يوم من تاريخ إبلاغهم بالقرار من قبل الجهة المختصة أمام ديوان المظالم.