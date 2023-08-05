NOW”مبروك للجميع” الآن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول عبر موقع ملازمنا بالرقم الامتحاني “MELAZEMNA”

طلاب عديدة تنتظر ظهور نتائج السادس الإعدادي لهذا العام 2023م، إذ أنه لهذا الوقت الجاري لم يتم الإعلان عن تلك النتيجة، وجميع الطلبة والطالبات ينتظرونها بفارغ الصبر، لهذا ترتفع عمليات البحث بجوجل عن موعد ظهور هذه النتيجة، بجانب رابط الحصول عليها، والطريقة التي من الممكن من خلالها أن يتم الاستعلام عنها، حيث أن الوزارة قد أرفقت رابط للحصول على تلك النتيجة، وفي هذا المقال سنرفق لكم هذا الرابط، بجانب خطوات الاستعلام عنها وموعد ظهورها.

نتائج السادس الاعدادي

قالت وزارة التربية والتعليم في العراق أن موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي سوف يكون في الساعات القليلة القادمة، إذ أن النتيجة اقتربت من الظهور لجميع الطلبة والطالبات بالعراق، المقيدون بالصف السادس الإعدادي، ومن الجدير بالذكر أن تلك النتيجة تكون من أبرز النتائج واهمها التي يتم البحث عنها باستمرار من جانب الطلاب، وكما قلنا إن هذه النتيجة ستظهر قريبًا، ويمكن معرفتها من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، واتباع الخطوات التي أوضحتها الوزارة للاستعلام عن النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2023

من الممكن أن تتعرف على نتيجتك بالصف السادس الإعدادي بعد أن تُعلن الوزارة عنها، من خلال اتباع الخطوات التالية: