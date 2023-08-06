ارتفاع صاروخي للسعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاحد 6-8-2023 |سعر الدولار بالسوق السوداء الآن

سعر الدولار اليوم، سعر الدولار، سعر صرف الدولار الآن….سعر الدولار مقابل الجنيه، سعر الدولار فى البنك الأهلي، سعر الدولار في بنك مصر اليوم، سعر الدولار في البنوك اليوم، سعر الدولار في السوق السوداء، شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار في جميع البنوك، وذلك بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة.

سعر الدولار اليوم

بعد إعلان البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة في نهاية الأسبوع الماضي، أصبح سعر الدولار اليوم في مصر محل اهتمام العديد من المستوردين والمستثمرين وغيرهم، وتعلن البنوك سعر الدولار يوميًا على مواقعها الرسمية، وقد استقر هذا السعر منذ العاشر من مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقارب خمسة أشهر.

سعر الدولار اليوم الأحد 6-8-2023 في البنوك

البنك شراء بيع بنك مصر سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم.. 30.75 جنيه للشراء البنك التجاري الدولي cib سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم.. 30.75 جنيه للشراء بنك أبوظبي الدولي سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم.. 30.90 جنيه للشراء. البنك الأهلي سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للشراء بنك البركة سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للشراء. بنك الاسكندرية سعر الدولار اليوم.. 30.93 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم.. 30.83 جنيه للشراء.

انخفاض الدولار أمام العملات الآخرى

تراجع مؤشر الدولار الذي يعكس أداء العملة الأميركية أمام ستة عملات رئيسية بنسبة 0.07٪ إلى 102.38 في التعاملات الآسيوية في الصباح الباكر. وقد سجل المؤشر أمس الخميس أعلى مستوى له منذ السابع من يوليو عند 102.84 لكنه فقد زخمه في وقت لاحق بالتزامن مع اقتراب صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري يوم الجمعة.

ومع زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 4.198%، ارتفع الدولار إلى 142.64 ين.

وشهدت الجنيه الإسترليني ارتفاعًا قدره 0.17٪ ليصل إلى 1.27305 دولار بعد أن تراجع إلى 1.2620 دولار يوم الخميس الماضي للمرة الأولى منذ 30 يونيو، وذلك بعد قرار بنك إنجلترا، وعلى الرغم من تحذيرهم بأنه من المحتمل أن تظل أسعار الفائدة جاثمة لفترة.

الدولار مقابل اليورو

وقد تزايدت قيمة اليورو بنسبة 0.06% إلى 1.09585 دولار.

ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.5٪ إلى 0.65815 دولار، يستمر في استعادة قوته بعد أن سجل أدنى مستوى في شهرين يوم الخميس الماضي.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء.. 39.00 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء.. 38.00 جنيهًا للشراء.

سعر الدولار اليوم 6-8-2023 في البنك المركزي

تم تسجيل استقرار في سعر الدولار اليوم الأحد 6 أغسطس 2023، بالتزامن مع بداية الأسبوع المصرفي، سجل سعر الدولار اليوم داخل البنك المركزي 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار عالميًا

تراجع سعر الدولار عالميًا وذلك وفقًا لمؤشر (DXY) الذي يُقيس قوة الدولار الأمريكي أمام ست عملات رئيسية. وبحلول الساعة 00:00 بتوقيت جرينتش، وصل المؤشر إلى 102.04 نقطة، مقارنة بـ 102.60 نقطة في اليوم السابق و 99.7 نقطة في يوليو الماضي و 104.19 نقطة في يونيو الماضي. أما أعلى نقطة سجلتها العملة كانت 114 نقطة في نهاية عام 2022.

وشهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا طفيفًا بعد أن تعوض الخسائر التي لحقت به في أعقاب قرار بنك إنجلترا المركزي بزيادة الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية أمس الخميس.

خلال الأسبوع الحالي، أظهرت التداولات أن المستثمرين يحاولون قياس موقف بنك اليابان المركزي من ارتفاع العوائد بعد تعديل غير متوقع في سياسته الأسبوع الماضي.

زادت قيمة الدولار الأسترالي المعرض للمخاطر بفضل تعافي أسواق الأسهم الصينية وعقود الأسهم الأميركية المستقبلية.