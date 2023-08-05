“نجحت خلاص” رسميًا ظهرت نتائج اعتراضات الثالث متوسط الدور الأول .. من هنــا مباشرة موقع نتيجتك 2023
بحث الطلاب عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط ، وهذا بعد أن قدموا طلب اعتراض على هذه النتائج الخاصة بالصف الثالث المتوسط العراق، فمن الممكن في هذا الوقت الحالي أن يتم الاستعلام عن هذه النتائج المتعلقة بالاعتراض أن عليها، بشكل إلكتروني من خلال خطوات بسيطة بينتها وزارة التربية والتعليم العراقية.
نتائج اعتراضات الثالث متوسط
بينت وزارة التربية والتعليم خطوات استعلام نتائج اعتراضات الثالث متوسط ، كما أنها بينت الرابط الذي من خلاله يتم الحصول على هذا النتائج، إذ أنها قالت إنه يمكن الحصول على تلك النتائج من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، من هنا، ومن ثم ينبغي على الطالب أن يتبع خطوات الاستعلام عن تلك النتائج بكتابة الرقم الامتحاني الخاص به بشكل صحيح بعد دخوله على الموقع الخاص بالوزارة.
خطوات استخراج نتائج اعتراضات الثالث متوسط الدور الأول 2023
نعل أن نتائج الثالث متوسط قد ظهرت بالفعل، وحصل عليها جميع الطلبة والطالبات بالعراق، وقام العديد من الطلاب بتقديم اعتراض على. تلك النتائج، والآن يمكن أن يتم الاستعلام عن تلك النتائج الخاصة باعتراضات الثالث المتوسط بسهولة، من خلال السير على الخطوات التالية:
- أولًا: الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالعراق، بالضغط على هذا الرابط.
- ثانيًا: اختر أيقونة “نتائج الطلاب”، الظاهرة أمامك.
- ثالثًا: اضغط على عبارة “نتائج اعتراضات الثالث متوسط العراق”.
- رابعًا: أدخل المدينة، وكذلك المدرسة التي تكون تابعًا لها.
- خامسًا: أدخل الرقم الامتحاني الخاص بك بشكل صحيح.
- أخيرًا: انقر على أيقونة “بحث”.