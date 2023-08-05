دليلك بالكامل لمعرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة موقع وزارة العمل العراقية + منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق، في الفترة الأخيرة يشغل المواطنين بالعراق البحث عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث تسعى الدولة بكل جهد لتحسين الوضع الاجتماعي للأسر رغم الظروف الصعبة التي تواجهها، وتُقدم المساعدة للأسر الفقيرة التي تعاني من ضعف الدخل وتفتقر لعائل يعولها، وأيضًا للأسر التي يعاني أحد أفرادها من إصابات تعيقه عن العمل والحصول على الدخل، ولذلك قامت الحكومة العراقية بإطلاق منصة مظلتي للسماح للمواطنين بالاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الدفعة الثالثة من الوجبة التاسعة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أُعلن رسميًا من قِبل الجهات المسؤولة داخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تفاصيل حصول المواطنين على الرعاية الاجتماعية، تمت مراجعة حوالي ثلاثمائة ألف طلب للرعاية، وتم قبول مئتي ألف طلب للمواطنين الذين يستوفون الشروط اللازمة وإعلان اسماء المشمولين، وبناءً على هذا الإعلان تم إتاحة رابط إلكتروني يمكنك من خلاله الاستعلام عن قبولك، ويتطلب الموقع بعض البيانات الشخصية لتكتمل عملية الاستعلام.

كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية PDF

لاحظنا زيادة في الاهتمام بعملية البحث عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة لعام 2023 بأنحاء العراق من قبل الآلاف من المواطنين، فإذا كنت مهتمًا بهذا الموضوع، يمكنك اتباع الخطوات التالية للتعرف على اسمك بين المستحقين: