لو عندك عداد غاز متقولش معرفش”.. شركة بتروتريد للغاز الطبيعي تطالب أصحاب العدادات سرعة التوجة الي الشركة

قامت شركة “بتروتريد” شركة الخدمات البترولية الشهيرة بطلب من جميع أصحاب عدادات الغاز الكودية زيارة فروع الشركات الخاصة بتزويد الغاز على الفور، وتمت هذه الدعوة في إطار حملة لتنشيط كروت شحن العدادات الخاصة بالغاز، وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين وتسهيل عملية شحن العدادات بانتظام، وذلك لتجنب ظهور رسائل تنبيه مثل “الكارت غير مقبول” أثناء عملية الشحن، ولتجنب رفض عمليات الدفع عبر خدمات فورية ومراكز الشحن المختلفة، فيما يلي مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

سبب ظهور رسالة عملية الدفع مرفوضة أثناء شحن الكارت

تلقت شركة “بتروتريد” سؤالًا من أحد العملاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكان السؤال يتعلق بتجربة العميل في محاولة شحن كارت الغاز الطبيعي من خلال خدمة فوري، وواجه العميل رسالة برفض عملية الدفع من مصدر الفواتير، وكان الرد هو أن شحن العداد من خلال ماكينات فوري أو أي وسائل دفع متنوعة هو السبب الرئيسي ولذلك يجب زيارة فروع شركات الغاز المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية بشكل فوري بين الحين والآخر لشحن كارت الغاز وتحديثه فقط

ماهو سبب ظهور رسالة كارت الغاز غير مقبول

سبب ظهور رسالة “كارت الغاز غير مقبول” يعود إلى عدم تحديث كارت الغاز بشكل منتظم، تحتاج الشركة إلى تحديث الكارت بشكل دوري للسماح بعملية الشحن المتكررة عبر ماكينات فوري، ولذلك قامت الشركة بتوجيه نصيحة لجميع المواطنين بضرورة زيارة فروع شركات الغاز المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية بشكل فوري بين الحين والآخر لشحن كارت الغاز وتحديثه.

وتجنبًا لظهور رسالة “كارت الغاز غير مقبول”، ينصح المواطنون بتنشيط الكارت وتحديثه بشكل منتظم من خلال زيارة فروع الشركة الخاصة بالغاز وذلك يضمن أن الكارت يكون محدثًا ويمكن استخدامه بسهولة في عملية الشحن عبر ماكينات فوري دون وقوع مشكلات تقنية أو رفض عملية الدفع.