“محرك بحث umbrella” كشوف pdf المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة

الدفعة الخامسة الرعاية الاجتماعية وكشوف المشمولين من الرعاية الاجتماعية لم يهدأ محرك البحث عن تلك العبارات، فعلى الرغم من استمرارية البحث عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الرابعة الوجبة التاسعة، إلا أنه بمجرد إعلان الأسدي عن موعد إطلاق الدفعة الخامسة قريباً والتي ستشمل أكثر من 150 ألف أسرة جديدة، بدأ الجميع في البحث عن رابط تنزيل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة منصة مظلتي وموقع وزارة التربية العراقية.

الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

صرح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد خلف، إن الهيئة تلتزم بتنفيذ خطة الحكومة، وأحد أولوياتها هو توفير الحماية الاجتماعية لـ600 ألف أسرة، وأضاف أنه تم الاتفاق في شهر أيار الماضي على تقديم المساعدة قبل إقرار الموازنة وتعليماتها وتمت توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لـ313 ألف أسرة من أموال تم استردادها من المستخدمين غير القانونيين للهيئة.

مضيفاً أن “الجهة نفذت خطوات حساب الدفعة الاجتماعية لشهر آب”، مؤكداً أن “حوالى 150 ألف أسرة جديدة ستنضم إلى نظام الحماية الاجتماعية”.

الوجبة الخامسة من الرعاية الاجتماعية 2023 العراق

في وقت سابق، أعلن السيد أحمد الاسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عن اطلاق الدفعة الرابعة من الوجبة التاسعة، التي شملت 65 ألف و186 أسرة من الذين تقدموا للشمول وتوافر لديهم الشروط، وأكد الأسدي على أنه وعى عهد بالفعل في توفير الرعاية الاجتماعية كما وعد مؤكداً أنه قد تم إطلاق 3 وجبات من المشمولين بالحماية الاجتماعية خلال شهري حزيران، وتموز الماضيين.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية عدد من الخطوات الخاصة بالاستعلام عن كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة والتي من خلالها يتمكن كافة المواطنين من تنزيل كشوفpdf المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 إلكترونياً وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي: