اسعار الذهب اليوم 2023/8/5  … جنون الذهب يخيم على السوق المحلي بعد ارتفاع الفائدة

هناك ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم في السوق المصرية وكان ذلك بعد ان قرر البنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض ووصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسعار الذهب اليوم 2023/8/5 .

اسعار الذهب اليوم 2023/8/5

تم الاعلان من البنك المركزي عن رفع سعر الائتمان ب 100 نقطة ليصل إلى 19.75%. وقد تم رفع سعر المعدن الأصفر بمصر على مدار الشهر الجاري حيث انه تم اجتماع لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي والتي اقرت انه سيتم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وايضًا سعر العملية بواقع 100 نقطة ووصل على التوالي كما يلي 19.25%، 20.25% و19.75% وتم رفع سعر الائتمان بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

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سعر الذهب في مصر السبت 5-8-2023

تم الاعلان عن اسعار عيارات الذهب الموجودة حيث انه يعد من ضمن السلع الهامة للبعض وبالاخص السيدات التي يستخدمونها للزينة والبعض يستخدم في التخزين لارتفاع سعرها والاستفادة من فرق السعر والتي ارتفعت خلال اليوم وهي.