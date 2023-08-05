اسعار الذهب اليوم 2023/8/5 … جنون الذهب يخيم على السوق المحلي بعد ارتفاع الفائدة
اسعار الذهب اليوم
هناك ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم في السوق المصرية وكان ذلك بعد ان قرر البنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض ووصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسعار الذهب اليوم 2023/8/5 .
اسعار الذهب اليوم 2023/8/5
تم الاعلان من البنك المركزي عن رفع سعر الائتمان ب 100 نقطة ليصل إلى 19.75%. وقد تم رفع سعر المعدن الأصفر بمصر على مدار الشهر الجاري حيث انه تم اجتماع لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي والتي اقرت انه سيتم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وايضًا سعر العملية بواقع 100 نقطة ووصل على التوالي كما يلي 19.25%، 20.25% و19.75% وتم رفع سعر الائتمان بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
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سعر الذهب في مصر السبت 5-8-2023
تم الاعلان عن اسعار عيارات الذهب الموجودة حيث انه يعد من ضمن السلع الهامة للبعض وبالاخص السيدات التي يستخدمونها للزينة والبعض يستخدم في التخزين لارتفاع سعرها والاستفادة من فرق السعر والتي ارتفعت خلال اليوم وهي.
- كما انه قد سجل اليوم عيار 24 سجل 2457.25 جنيه (شراء)، 2445.75 جنيه (بيع) كما انه تم زيادة السعر بقيمة 45 جنيهًا على كل جرام.
- اما عن سعر العيار 21 في مصر سجل 2150 جنيها (شراء). 2140 جنيها (بيع) وتم زيادته ما بين 40 و60 جنيهًا على كل جرام.
- فقد سجل عيار 18 في مصر 1842.75 (شراء) و1834.25 جنيه (بيع) وتم زيادته بمبلغ 120 جنية.
- كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم خلال التعاملات اليومية 17200 جنيه.