سعر الذهب اليوم السبت 5 أغسطس 2023 في السعودية .. ارتفاع ملحوظ

شهد سعر الذهب اليوم من خلال التعاملات اليومية في السعودية ارتفاع في اسعار اليوم السبت 5 أغسطس 2023، فقد ارتفع سعر الذهب عيار 24 ويسجل نحو 234.36 ريال ما يعادل 62.50 دولار اما عن سعر الأوقية العالمية نحو 1944 دولار ومن خلال مقالنا سنتعرف على سعر الذهب اليوم السبت السعودية.

سعر الذهب في السعودية

يرغب الكثير التعرف على تحديثات سعر الذهب في مملكة السعودية، فقد تم الاعلان عن السعر وهو كما يليز

فقد وصل عيار 24 إلى 234.36 ريال بما يعادل 62.50 دولار

اما عن سعر عيار 22 وصل إلى 214.83 ريال

كما ان سعر الذهب عيار 21وصل 205.07 ريال حيث من ضمن اكر العيارات متداوله والتي يفضل البعض شرائه.

فقد وصل سعر الذهاب عيار 18 إلى 175.77 ريال ايضًا من العيارات المتداوعه بكثرة.

اما عن عيار 14 وصل 136.71 ريال

وصل عيار 12 وصل 117.18 ريال

فقد ارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 234.36 ريال، بما يعادل نحو 62.50 دولار.

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سعر كيلو الذهب