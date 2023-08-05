أسعار اللحوم اليوم السبت 5 أغسطس 2023.. تراجع كبير يحدث الآن.. الجزارين مش عاوزينك تعرف الاسعار الحقيقية لأنها صدمة

تراجع كبير يحدث الآن في أسعار اللحوم اليوم السبت 5 أغسطس 2023 في مصر، حيث يريدون الجزارين عدم معرفتك للأسعار الحقيقة لعدم كشف التلاعب الذي يحدث دون معرفتك، مما دفعنا لنرصد لكم حقيقة الأسعار التي يجب أن تشتري بيها ومش بس كده مش هنقول لك نوع فقط لا هنرصد لحضراتكم جميع الانواع بجميع اسعارها وجاء على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

الفروق في أسعار اللحوم البلدية والمجمدة في مصر اليوم، حيث تراجعت أسعار اللحوم اليوم النوع البلدي في بعض الأماكن في يوم السبت الموافق 5-8-2023، حيث تراجعت أسعار اللحوم المحلية والمستوردة اليوم وشهدت أسعار اللحم المحلي التي يسمى كندوز تغيرًا بين سعر 280 جنيه و 350 جنيه في السوبر ماركت، محلات الجزارة، والسلاسل التجارية، بينما كان سعر لحم الرأس 150 جنيه، وسجل اللحم البقري الطازج سعر 200 جنيه للكيلو في المبادرات الحكومية ونقاط البيع، ولحم البقر المجمد بلغت تكلفته 210 جنيهات وفقًا لبعض التجار.

فيما قد صرح التجار بأن أسعار اللحوم المحلية تتراوح بين 320 جنيها و400 جنيه للكيلوغرام، بينما تبلغ أسعار الكفتة والسجق والبرجر 260 جنيها، والكبدة البرازيلية تبلغ 110 جنيهات.

أسعار اللحوم اليوم

ذكر التجار أن سعر الكبدة الجملي هو 340 جنيهًا، وسعر المفروم الجملي والسجق هو 300 جنيهًا، وسعر اللحوم الجاموسية الكبيرة هو 270 جنيهًا، وسعر اللحوم السودانية هو 280 جنيهًا.

أوضح التجار أن سعر السجق المستورد يتراوح بين 80 جنيها، في حين يتراوح سعر السوسيس بين 240 جنيها إلى 280 جنيها.

ذكر التجار أن أسعار اللحوم البقرية البلدية “مستقرة” وتتراوح بين 130 إلى 135 جنيها، أما الجاموسية فتتراوح بين 115 و 125 جنيها للكيلو.

وذكر التجار أن سعر كيلو الجاموسة اللحم يبلغ 170 جنيهًا، وسعر كيلو البقرة اللحم يبلغ 190 جنيهًا، وسعر كيلو العجلة اللحم يبلغ 120 جنيهًا، وسعر كيلو الفحلة اللحم صغيرة الجاموس يبلغ 120 جنيهًا.

فيما ذكر أيضا التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 150 إلى 160 جنيهًا للأنواع المستوردة من أوكرانيا وإسبانيا وكولومبيا.

أسعار اللحوم الحقيقة في الأسواق

وأكد التجار أن سعر العجول البقرية الصغيرة سجل 12 ألف جنيه والعجول الصغيرة البتلو سجلت 12 ألف جنيه، وسجل العجول الصغيرة الجاموسية 8000 جنيه لكل رأس.

وأكد التجار أن سعر البقرة الأم يتراوح بين ٥٠ ألف إلى ٦٥ ألف جنيه، وأن سعر الجاموسة يتراوح بين ٥٥ ألف إلى ٧٥ ألف جنيه.

أسعار اللحوم في متاجر الجزارة

فيما يلي قائمة بأسعار اللحوم التي تتداول اليوم في متاجر الجزارة ونقاط بيع الوزارات المختلفة.

تتراوح أسعار اللحوم البلدية بين 260 جنيهًا و430 جنيهًا لكل كيلوغرام.

تتراوح أسعار اللحوم في المتاجر المعروفة باسم “أمان” بين 200 و270 جنيهاً.

أسعار اللحوم السودانية :195 جنيها.

تبلغ أسعار اللحم المفروم المستورد 170 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم الهندية : 200 جنيه.

أسعار البتلو : 380 إلى 400 جنيه للكيلو.

أسعار الريش الضاني : 400 جنيه.

تتراوح أسعار المفروم الكندوز بين 240 جنيهًا و 260 جنيهًا للكيلو.

أسعار السجق الجملي : 300 جنيه.

أسعار السجق المستورد :80 جنيها للكيلو.

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه.

فوائد واضرار اللحوم

اللحوم هي مصدر رئيسي للبروتين والحديد والفيتامينات والمعادن الأخرى. وهي غنية بالدهون المشبعة والكوليسترول، مما قد يساهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

فوائد اللحوم

تحتوي اللحوم على البروتين، وهو ضروري لنمو وإصلاح الأنسجة.

تحتوي اللحوم على الحديد، وهو ضروري لتكوين الهيموغلوبين، وهو بروتين يحمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

تحتوي اللحوم على فيتامينات ومعادن أخرى، مثل الزنك والسيلينيوم وفيتامين ب12.

أضرار اللحوم

تحتوي اللحوم على الدهون المشبعة والكوليسترول، مما قد يساهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تحتوي اللحوم على النترات، وهي مواد كيميائية قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

تحتوي اللحوم على البكتيريا، مثل السالمونيلا، والتي قد تسبب التسمم الغذائي.

أفضل النصائح عند تناول اللحوم

تناول اللحوم باعتدال، أي ما لا يزيد عن 5 أونصات في اليوم.

اختر اللحوم الخالية من الدهون أو قليلة الدهون.

قلي اللحوم أو شويها بدلًا من قليها أو خبزها.

تناول اللحوم مع الخضار والفواكه.

أفضل أنواع اللحوم

الدجاج: يعتبر الدجاج من أفضل أنواع اللحوم، فهو غني بالبروتين وقليل الدهون. الأسماك: تعتبر الأسماك من أفضل أنواع اللحوم، فهي غنية بالبروتين والأحماض الدهنية أوميغا 3، والتي لها العديد من الفوائد الصحية. اللحوم الحمراء الخالية من الدهون: مثل اللحم البقري الخالي من الدهون أو اللحم الضأن الخالي من الدهون.

أكثر أنواع اللحوم ضررًا