الحق صيف بسرعة وهيص بالاجازة”.. موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 في الجامعات والمدارس الخريطة الزمنية

يهتم الكثير من الطلاب والطالبات بمعرفة موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2024 وكثرت الاستفسارات لدى العديد من الأشخاص خاصة أولياء الأمور الذين يتطلعون لمعرفة التاريخ الدقيق لانطلاق العملية التعليمية في المدارس والجامعات بمصر،ويهتم الطلاب بمعرفة جميع المعلومات المتعلقة ببدء الدراسة للعام الجديد 2024، وقامت وزارة التربية والتعليم بإصدار عدة تصريحات تتعلق بموعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات لهذا العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى توضيح بعض الجوانب الخاصة بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024

يشغل موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2024 اهتمامًا كبيرًا بين الطلاب وأولياء الأمور في مصر، حيث ينتظرون تحديد الفترة التي سينطلقون فيها في مسيرتهم التعليمية في المدارس والجامعات، وأعلنت وزارة التعليم العالي موعد بدء العام الدراسي 2024 في الجامعات المصرية، جاء هذا الإعلان بعد اجتماع دوري عقد في جامعة مطروح برئاسة وزير التعليم الحالي، وتم تحديد موعد بدء الدراسة داخل الجامعات في يوم 30 سبتمبر.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

بعد الإعلان عن موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2024 في المدارس والجامعات قامت وزارة التربية والتعليم بإصدار التصريحات الخاصة بالخريطة الزمنية للعام الدراسي ووفقًا للتصريحات سيتم بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في التاسع من يناير 2024، وستستمر حتى 27 يناير، حيث سيحصل الطلاب على إجازة منتصف العام بعدها، بعد انتهاء الإجازة سيبدأ الفصل الدراسي الثاني في 10 فبراير، وسيستمر حتى 30 مايو، وعند انتهاء الفصل الثاني ستبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي.

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