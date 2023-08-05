اعرف الآن تردد قناة تفاحة Apple الجديد على النايل سات وعرب سات | استقبل الآن التردد الجديد لقناة تفاحة Apple على نايل سات وعرب سات

تُقدم قناة تفاحة Apple العديد من البرامج الخضمة والعلامقة على مدار اليوم، قناة تفاحة Apple هي واحدة من أنجح القنوات الفضائية العربية وتمتاز بقاعدة جماهيرية كبيرة ونسب مشاهدة مرتفعة، وتقدم باقة متنوعة من الأفلام والمسلسلات والبرامج التي تجذب اهتمام الجمهور العربي، تتضمن شبكة قنوات أبل مجموعة من القنوات المتنوعة في المحتوى وتقدم برامجها على مدار اليوم دون انقطاع.

تردد قناة تفاحة Apple

تتخصص قناة أبل دراما في عرض العديد من المسلسلات القديمة والحديثة، ويمكن مشاهدة المسلسل بالكامل في ثلاثة أيام فقط، وتأتي في المقدمة أيضًا شاشة قناة أبل تركي التي تقدم مجموعة من أشهر المسلسلات التركية التي تحظى بشعبية كبيرة بين المشاهدين العرب، كما توفر قناة أبل كوميدي مجموعة مميزة من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الكوميدية لقضاء وقت ممتع أمام الشاشة، وتخصص قناة آبل سينما في عرض مجموعة من الأفلام السينمائية الحديثة والقديمة بمشاركة نجوم معروفين في الوطن.

تفاحة Apple تعتبر واحدة من أهم القنوات الفضائية في المنطقة العربية وتقدم تجربة مشاهدة متميزة بفضل محتواها المتنوع والجذاب.

قد يهمك أيضا: استقبل الآن ترددات قنوات ssc الرياضية السعودية على نايل سات وعرب سات

تردد قناة تفاحة Apple على النايل سات

يُمكن استقبال تردد قناة تفاحة Apple على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب 12563 أو 12562 27500 3/4 أفقي

تردد قناة تفاحة Apple على القمر عرب سات

تستطيع استقبال تردد قناة تفاحة Apple على القمر عرب سات كالآتي: