سعر البصل اليوم.. اللي كان عاوزه المزارع حصل والمشتري حزين للغاية بسبب الأسعار

هذه وقد زاد سعر البصل اليوم، بعد أن انخفض في التداولات اليومية يوم الخميس في العديد من الأسواق المتواجدة في محافظات الجمهورية، حيث أعلنت الحكومة من خلال منصة الأسعار المحلية والعالمية عن زيادة جديدة في تكلفة الخضروات والفواكه في مصر، بما في ذلك زيادة سعر كيلو البصل، وسنقوم بالكشف عن التفاصيل في التقرير المقبل، لمعرفة الأسعار الحقيقية التي يجب البيع به والموجودة في بعض الأسواق جاءت على النحو التالي.

سعر كيلو البصل اليوم

هذه وقد سجل سعر البصل اليوم من نوع البصل الأبيض في سوق العبور اليوم إلى حوالي سعر 17 جنيهًا، مع زيادة قدرها جنيه واحد.

وصل سعر كيلو البصل الأحمر في الأسواق اليوم إلى حوالي 15 جنيه، مع زيادة قدرها جنيه واحد.

تمّت رفع قيمة سعر البصل في الأسواق إلى نحو 16 جنيهاً اليوم، بزيادة جنيه واحد.

سعر طن البصل اليوم

ارتفعت قيمة طن البصل إلى 10 آلاف جنيه في جلسة التداول اليوم.

تم تسجيل سعر طن البصل الأبيض المُورَّد للتصدير بقيمة 14 ألف جنيه للطن في تعاملات اليوم.

تم تحديد سعر قنطار البصل اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023.

تم تسجيل سعر قنطار البصل اليوم بقيمة 900 جنيه بصغير الحجم.

السعر المتوسط لقنطار البصل اليوم بلغ 1200 جنيه.

بلغ سعر قنطار البصل اليوم متوسطاً 1300 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم

سعر كيلو الطماطم 7.5 جنيه بزيادة جنيه

سعر كيلو البطاطس 9.5 جنيهات،

سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات، بانخفاض جنيه

تعدد سعر الفاصوليا للكيلوغرام بزيادة قدرها جنيهين، حيث بلغ سعره حاليا 22 جنيها.

سعر كيلو الباذنجان البلدي الآن 4.5 جنيه، حيث يشهد ارتفاعًا بقيمة جنيه واحد.

فإن سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي قد ارتفع بمقدار جنيه واحد، حيث أصبح 10 جنيهات.

سعر كيلو الفلفل الحار هبط إلى 9 جنيهات.

سعر كيلو الملوخية 5 جنيهات.

يصل سعر كيلو الخيار الممتاز إلى 11 جنيهًا، بزيادة قدرها جنيه.

تكلف سعر كيلو الخيار المحلي حوالي 10 جنيهات, وهو في ازدياد بمقدار جنيه واحد.

يبلغ سعر كيلو ورق العنب حوالي 28 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

بلغ سعر كيلو البرتقال الصيفي 14 جنيها.

بلغ سعر كيلو الخوخ البلدي 30 جنيه

بلغ سعر كيلو البطيخ 24 جنيها 6 كيلو

فوائد واضرار البصل

البصل نبات من الفصيلة الزنبقية، وهو غني بالفوائد الصحية، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة، والفيتامينات، والمعادن، والألياف الغذائية.

فوائد البصل

مضادات الأكسدة: يحتوي البصل على مضادات الأكسدة، مثل الكيرسيتين، وكويريتين، والتي لها العديد من الفوائد الصحية، مثل حماية الخلايا من التلف، ومنع الإصابة بالسرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي.

الفيتامينات والمعادن: يحتوي البصل على العديد من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين سي، وفيتامين ك، والحديد، والبوتاسيوم، والتي لها العديد من الفوائد الصحية، مثل تعزيز جهاز المناعة، وتحسين صحة العظام، وتنظيم ضغط الدم، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

الألياف الغذائية: يحتوي البصل على الألياف الغذائية، والتي تساعد على الشعور بالشبع، وتحسين عملية الهضم، وخفض الكوليسترول.

أضرار البصل

البصل قد يسبب الغازات والانتفاخ لدى بعض الأشخاص.

البصل قد يسبب تهيج العينين عند شرائه أو تقطيعه.

نصائح عند تناول البصل

تناول البصل ب moderation.

إذا كنت تعاني من الغازات والانتفاخ، يمكنك تناول البصل المطبوخ بدلًا من البصل النيء.

إذا كنت تعاني من تهيج العينين، يمكنك ارتداء قفازات عند شرائه أو تقطيعه.

فوائد واضرار الخضروات والفواكه

الخضروات والفواكه هي من أهم مصادر التغذية للإنسان، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية التي تلعب دوراً هاماً في الحفاظ على الصحة العامة.

فوائد الخضروات والفواكه

تحتوي الخضروات والفواكه على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الأمراض المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

تساعد الخضروات والفواكه على تقليل الوزن الزائد وتحسين عملية الهضم.

تساعد الخضروات والفواكه على تحسين صحة الجلد والشعر والعظام.

أضرار الخضروات والفواكه

الخضروات والفواكه قد تحتوي على بعض السكريات، مما قد يسبب زيادة الوزن إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

قد تحتوي بعض الخضروات والفواكه على بعض العناصر الغذائية التي قد تتفاعل مع بعض الأدوية، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل تناولها.

نصائح عند تناول الخضروات والفواكه

احرص على تناول ما لا يقل عن خمس حصص من الخضروات والفواكه كل يوم.

تناول الخضروات والفواكه بأشكال مختلفة، مثل الطازجة، المجمدة، المعلبة.

أضف الخضروات والفواكه إلى جميع وجبات الطعام و الوجبات الخفيفة.

اختر الخضروات والفواكه التي تفضلها.

اجعل الخضروات والفواكه جزءاً من حياتك اليومية.

الخاتمة

تعتبر الخضروات والفواكه من أهم مصادر التغذية للإنسان، فهي غنية بالفوائد الصحية التي تحافظ على الصحة العامة. احرص على تناول ما لا يقل عن خمس حصص من الخضروات والفواكه كل يوم لتعزيز صحتك ومنع الأمراض.