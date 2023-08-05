خبر سار لجميع مشتركي التأمينات: بدء صرف المعاش مرة أخرى لكل المستحقين لهذا السبب “معاش شهر اغسطس”

صرف المعاش مرة أخرى لهذا السبب، يكون للمشترك في التأمينات الاجتماعي الحق في الحصول على معاش التقاعد، شريطة توفر فترة اشتراك سواء كانت مستمرة أو منقطعة لا تقل عن 300 شهر، وذلك حتى في حالة تمنّيه الاستفادة من التقاعد المبكر قبل بلوغه سن الستين، وبجانب المعاشات التقاعدية، يأتي النظام مع مجموعة من الفوائد التأمينية المتنوعة، منها فوائد المعاشات الشهرية، والتعويضات عن الحوادث المهنية، ومزايا التعويض في حالة التعطل عن العمل “ساند”.

صرف المعاش مرة أخرى لهذا السبب

تقرّر صرف المعاش مرة أخرى لهذا السبب للمرة الثانية خلال شهر أغسطس، حيث أكدت الجهات المختصة على صرف الدفعة المقبلة لشهر سبتمبر أن تُقدّم في وقت مبكر، تجنباً لأي ارتباك بسبب يوم الصرف غير الرسمي، سيتم التقديم من الجمعة إلى الخميس والذي يصادف 31 أغسطس، هذا التوقيت الجديد ليس بشكل مستمر ولكن نظرًا للظروف حيث يُفضّل أن يكون الصرف في أيام العمل الرسمية، إذا كان الصرف مُقرراً في يوم الجمعة، ستحدث الانتقال إلى الخميس، وإذا صادف يوم السبت، سيتم تأجيل الصرف حتى يوم الأحد.

طريقة حساب معاش التقاعد التأمينات الاجتماعية

لحساب معاش التقاعد من التأمينات الاجتماعية يفضل استخدام الآلة الحاسبة هذه الطريقة خاصة بحساب المعاش للأشخاص المدنيين كالتالي:

يتم حساب متوسط الأجر في آخر سنتين من فترة الخدمة ومن مدة الاشتراك الكاملة، ثم يقوم بضربها في مدة الاشتراك السابقة، ويقسم النتيجة على 600.

ثم يتم حساب قيمة إعانة المعالين التي تكون بنسبة 20٪ من المعاش لثلاثة أفراد من العائلة، 15٪ لفردين، و 10٪ لفرد واحد.

تحسب المستحقات بناءً على متوسط الأجر في آخر ستة أعوام من الخدمة، ويضرب في مدة الاشتراك الكاملة، وتقسم النتيجة على 480.

أما بالنسبة لنظام التقاعد العسكري، فيتم احتساب معاش التقاعد بناءً على متوسط الأجر في آخر سنتين من الخدمة، ويضرب في مدة الاشتراك السابقة، ثم يقسم النتيجة على 420.