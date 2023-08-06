هتتجيب عيش بعد كدا براحتك”.. وزارة التموين كارت العيش الجديد 100 رغيف على البطاقة التموينية

أصدرت وزارة التموين سابقاً قرارات جديدة تتعلق بتحديد كارت العيش الجديد للمواطنين، هذه القرارات أثارت العديد من التساؤلات لدى الأشخاص الذين يحملون بطاقات التموين الجديدة بعد انتشار أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول عدد الأرغفة التي يتم صرفها على كارت العيش الجديد وإمكانية وجود زيادة في سعر الرغيف، ويهدف قرار وزارة التموين إلى تحقيق توفير سعر مناسب للمواطنين على مادة العيش (الخبز)، حيث تعتبر الخبز من أهم المواد الغذائية التي يحتاجها المواطن في وجباته اليومية، كما تهدف الوزارة إلى تخفيض التكلفة وتحقيق صرف الخبز في مواعيده المحددة بحيث يتمكن المواطن من الاستفادة من حياة كريمة.

كارت العيش الجديد

في مقابلة تلفزيونية سابقة أعلن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن خطط لتطوير وتنفيذ بطاقة مسبقة الدفع لجميع مواطنين يحملون بطاقات التموين الحالية، تهدف هذه البطاقة الجديدة إلى تيسير شراء الخبز المدعم بسعر الحر عند الحاجة، وذلك في أي وقت ومن أي مكان، وبفضل البطاقة المسبقة الدفع ستتيح للمواطنين الحصول على الخبز المدعم بأسعار مخفضة، وسيكون لديهم القدرة على شراء كميات إضافية من الخبز بسعر مدعوم لتلبية احتياجاتهم، ومن المتوقع أن يتم تحديد حد أدنى للكمية الممكن شراؤها بالبطاقة، وهو بمعدل 10 أو 20 رغيفًا.

كيفية التعامل بكارت العيش الجديد

عندما يحصل المواطن على كارت العيش الجديد يمكنه استخدامه لشراء الخبز بناءً على القيمة التي تم شحنها على الكارت، على سبيل المثال إذا قام بشحن الكارت بـ 50 جنيه سيحصل على رصيد يمكنه من خلاله شراء 62 رغيفًا من الخبز.

الكروت ستكون مطبوعة مسبقًا وجاهزة للاستخدام عند شراء الخبز يتوجه المواطن إلى صاحب المخبز ويقدم له الكارت لصرف عدد الأرغفة التي يحتاجها، يدخل صاحب المخبز الكارت في الجهاز المخصص للصرف ويحدد عدد الأرغفة التي سيحصل عليها المواطن، ويتم خصم العدد المحدد من رصيد الكارت وبذلك يمكن للمواطن معرفة الرصيد المتبقي لديه في أي وقت.

سعر رغيف الخبز

اقترحت الوزارة تحديد سعر الخبز على البطاقة الجديدة “كارت العيش البريد المدعم” بقيمة 75 قرشًا للرغيف، وذلك وفقًا للمنظومة الجديدة، ويتيح للمواطنين الحصول على رغيف الخبز بتلك الأسعار المدعومة عند شحن الكارت بمبلغ معين.

على سبيل المثال إذا قام المواطن بشحن الكارت بقيمة 20 جنيه، فسيتمكن من الحصول على 25 رغيفًا من العيش، وإذا تم شحنه بقيمة 50 جنيهًا، سيرتفع عدد الرغيفات المتاحة له إلى 62 رغيفًا.