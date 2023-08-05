أماكن صرف السلع التموينية على مستوى المحافظات لشهر أغسطس لحاملي البطاقات التموينية استعدوا

صرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن انه سيتم صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية حيث جاءت الوزارة ببيان انه سيتم صرف السلع الاساسية في التموين والتي يتم توزيعها على المستفيدين من البرنامج ومن خلال مقالنا سنتعرف على أماكن صرف السلع التموينية.

صرف مقررات شهر أغسطس من التموين

تسعي وزارة التموين للعمل على توفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا كما انها تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير السلع الأساسية و تحسين جودة حياة المواطنين والحد من الفقر كما انه من ضمن السلع المتاحة في التموين وهي الأرز والسكر والزيت واللحوم والدواجن والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان وغيرها كما انه يتم صرف هذه السلع بقيمة الدعم المخصصة.

أماكن صرف المنتجات التموينية

القاهرة والجيزة

مدينة نصر: مجمع التوفيق بمدينة التوفيق بمدينة نصر.

العباسية : مجمع 23 يوليو بميدان العباسية عمارة مصر للسياحة.

الحلمية : ماركت 6 أكتوبر بسور نادي 6 أكتوبر بميدان الحلمية.

مصر الجديدة: مجمع خدمات شارع العروبة متفرع من طريق صلاح سالم.

مصر الجديدة: شارع العروبة متفرع من طريق صلاح سالم.

المعادي: على الكورنيش.

المعادي: شارع البحوث الجنائية بجوار ميدان صقر قريش.

الزيتون: شارع ابن الحكم حلمية الزيتون.

العاشر من رمضان: شارع ابن الحكم حلمية الزيتون بالقاهرة.

الزمالك: شارع 26 يوليو بجوار مسرح الزمالك.

الهرم: سوبر ماركت أسمة – شارع العشرين متفرع من شارع فيصل.

الهرم: نهاية شارع فيصل – عمارات بيومي – بجوار مدرسة المستقبل.

الهرم: شارع التعاون – بجوار حلواني العبد.

العاشر من رمضان: المجاورة 30 – العاشر من رمضان.

تعمل الوزارة على توفير هذه السلع من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وذلك في جميع المحافظات على مستوى البلاد، حيث انه يتم توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة حتى يتم توفير التغطية الغذائية لأكبر عدد من المواطنين وتقوم الوزارة بالتعرف على مدي تقييم آثار برنامج التموين على المجتمع حيث يمثل برنامج التموين هو بمثابة برنامج مخصص لدعم الفئات الأكثر احتياجًا اقتصاديًا في مصر .

كما تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشغل دورًا هامًا في تنفيذ هذا البرنامج وان يتم ضمان لمستفيدين توفر السلع الغذائية و تعزيز جودة حياة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية وضمان لهم حياة كريمة وبها رخاء غير انها تساهم في بناء مجتمع أقوى والقضاء فيه على الفقر والعيش برخاء.