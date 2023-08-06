الأمانة العامة” هل يتم إزالة أحياء الرحاب والعزيزية والروابي بالكامل ؟

تبدأ جدة عملية التطوير والتنظيم بالنظر في إزالة أحياء الرحاب والعزيزية والروابي بالكامل، كما أعلنت الأمانة العامة للمدينة عن بدء خطة التنفيذية لهدم هذه الأحياء كجزء من مشروع تنظيم العشوائيات، يهدف هذا المشروع إلى تحسين وتنظيم المدينة والقضاء على التجمعات العشوائية غير المشروعة، تم اتخاذ قرار الإزالة استنادًا إلى دراسات تحليلية وميدانية للمنطقة، مما يشير إلى ضرورة تطوير هذه المناطق العشوائية، الهدف من هذه الخطوة هو إعادة هيكلة المدينة بشكل متكامل وتحقيق تطلعاتها المستقبلية في مجال التخطيط الحضري وتوفير بيئة أفضل وأكثر تنظيمًا للمواطنين.

موقف حي الرحاب والعزيزية والروابي من الإزالة

توضح أمانة جدة أنه لن يتم إزالة حي الرحاب والعزيزية والروابي بالكامل، بل سيتم التركيز على إزالة المناطق العشوائية فقط في تلك الأحياء، وتم الإعلان عن بدء قطع الخدمات عن العشوائيات والبدء في عمليات الهدم والإزالة في الموعد المحدد لكل حي، وسيتم إشعار الأهالي بموعد الهدم، وأكدت الأمانة أن المناطق غير العشوائية في تلك الأحياء لن يتم إزالتها ولن يتم قطع الخدمات عنها.

الأحياء المشمولة بعمليات الإزالة الأحياء التي لن تتأثر بالقرار الرحاب العارضة العزيزية البساتين الروابي وغيرها من الأحياء الغير عشوائية

إزالة أحياء الرحاب والعزيزية والروابي

ستقوم البلدية بعد استئناف عمليات إزالة العشوائيات في الأحياء المعلن عنها في خطة تطوير جدة، بإزالة العشوائيات في الأحياء التالية خلال الأيام القادمة: