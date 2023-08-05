اسماء الرعاية الاجتماعية pdf| كشوف pdf المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسه بالعراق |منصة مظلتى| وزارة العمل العراقية

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة، في إطار سعى الحكومة العراقية على توفير كافة الخدمات للمواطنين لاسيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد خلال الفترة الراهنة، دشنت الحكومة “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية” برنامج الحماية الاجتماعية والذي شمل العديد من الأسر العراقية والتي توافرت فيها شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة

بات أمر أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من الأمر التي لا يهدأ الشارع العراقي عنها على مدار الساعة، فعلى مدار الفترة السابقة وفت الحكومة العراقية بوعدها وبالفعل تم صرف الدعم الاجتماعي للأسر المستحقة، وقد وصل الدعم الاجتماعي حتى الآن إلى الدفعة الرابعة من الرعاية الاجتماعية والتي شملت عموم المحافظات رجال ونساء.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة 2023، الجميع ينتظرون موعد إعلان كشوف المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة والتي من المتوقع أن يتم إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم أن معدل الإنفاق الشهري للحماية الاجتماعية قد ارتفع إلى 390 مليار ريال،وأشارت إلى أن هناك 150 ألف أسرة جديدة ستنضم إلى نظام الحماية الاجتماعية في الشهر المقبل، كما تم تحديد موعد إصدار القروض للمستفيدين من هيئة الحماية الاجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة pdf