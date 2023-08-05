لهذه الاساب السعودية تطالب مواطنيها بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية

اعلنت بعض من الاخبار السعودية حيث قامت سفارة المملكة في لبنان بتحذير المواطنين من التواجد والاقتراب من المناطق التي توجد بها نزاعات والاسراع في مغادرة الأراضي اللبنانية واعلنت قرار منع سفر السعوديين إلى لبنان للخوف عليهم ومن خلا مقالنا سنتعرف على السعودية تطالب مواطنيها بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية.

السعودية تطالب مواطنيها بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية

صرح السفير السعودي في لبنان عبر حسابه على منصة إكس ببيان نشره وهو انه يرغب في ترك السعوديين للبنان خوفًا عليهم من النزاعات فقد حدث انفجار في بيروت، حيث اشتعلت النيران في مئات الأطنان المترية من الأمونيوم كما ةانه قد وقع انفجارات في ميناء المدينة، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلافة وكان ذلك بسبب فشل الحكومات المتعاقبة والمشرعين نتيجة الانقسام السياسي وانه يتم الان القيام بعد من التحقيقات ولمن يواجه بعض من العقبات نتيجة الأزمة والخلافات السياسية.

خبر الخوف علي السعوديين في لبنان ومغادرة البلاد

من الجدير بالذكر انه يوجد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان والذي يشعر ما فيه بالقلق منذ أيام وهناك بعض من الاشتباكات في المخيم ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى والتي من بينهم موظف بوكالة الأمم المتحدة وذلك بسبب إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيي كما صرحت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، انه يوجد عدد من الأسلحة ثقيلة تستخدم في الاشتباكات بالمخيم الذي يقع بالقرب من مدينة صيدا الجنوبية مما اثار القلق من قبل الكثير ورغبتم في تركها على الفور.