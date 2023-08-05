نزلها الآن” تردد قناة براعم Baraem TV 2023 الجديد HD على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تعد قناة براعم من بين القنوات المصرية الخاصة بالأطفال التي حققت شهرة كبيرة وانتشاراً واسعاً بين الأهالي خلال الفترة الأخيرة، وتقدم القناة محتوى هادف ومتنوع يناسب الأعمار التي تتراوح بين 2 و 8 سنوات مما يجذب المشاهدين الصغار الذين لا يملون منها، وتهتم إدارة القناة بتقديم أفضل الخدمات لجمهورها وتسعى باستمرار لتحديث تردد القناة على الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات، كما تستخدم أحدث التقنيات لتقوية إشارتها، مما يتيح للمشاهدين التمتع بصورة واضحة وجودة صوت نقية دون أي تشويش أو انقطاعات.

قناة براعم للأطفال Baraem TV

قناة Baraem TV هي قناة تلفزيونية مصرية أطلقت في عام 2015 وتخصصت في تقديم برامج مخصصة للأطفال وهي تابعة لشركة براعم للإنتاج الفني، حققت القناة شهرة كبيرة وتنافست بقوة مع القنوات الأخرى المختصة بالأطفال، وتسعى قناة Baraem TV إلى تقديم محتوى ممتع وترفيهي بالإضافة إلى برامج ثقافية وتعليمية تهدف إلى بناء شخصية الطفل وتطوير مهاراته، تعتمد القناة على أحدث الأساليب التعليمية والمعرفية لتحفيز الأطفال على التعلم والاكتشاف.

يشمل جدول برامج القناة مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تلبي احتياجات واهتمامات الأطفال الصغار، وتسعى إدارة القناة جاهدة لتوفير بيئة آمنة ومحفزة للأطفال، وتحرص على عرض محتوى مناسب وخالٍ من أي محتوى غير لائق، تمكنت قناة Baraem TV من الانتشار بشكل واسع في مصر وجميع الدول العربية، وذلك بفضل جودة محتواها وتنوع برامجها التي تلبي تطلعات الأهالي وتلهم الأطفال في مرحلة تكوين شخصيتهم وتعليمهم.

تردد قناة براعم Baraem TV 2023 على النايل سات

تردد القناة معدل الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح 11636 أفقي (H) 27500 3/4

تردد قناة براعم Baraem TV 2023 على عرب سات

تردد القناة معدل الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح 10727 عمودي (V) 27500 5/6

برامج قناة براعم

قناة براعم للأطفال هي قناة تعليمية وترفيهية تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات الأطفال بطريقة مسلية وممتعة وتقدم القناة محتوى متنوعاً ومفيداً يساعد الأطفال على اكتشاف وتعلم المهارات الأساسية بطريقة سهلة ومبسطة مما يحفز فضولهم ويثير تفكيرهم الإبداعي.

تعتبر برامج قناة براعم من بين أشهر البرامج الترفيهية والتعليمية التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال، تشمل هذه البرامج، برنامج “Birds of Paradise” الذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة لاستكشاف عالم الطيور والطبيعة، كما تقدم القناة برامج مثل “Cartoon Network” و “Spacetoon” التي تعرض مجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات الكرتونية المحبوبة للأطفال، وتتضمن القناة أيضاً برامج مثل “Mama Lulu” و “Baby Toon” التي تركز على تنمية مهارات الطفل الاجتماعية والعاطفية.