رابط الاعتراضات على نتائج التاسع سوريا 2023 وزارة التربية السورية moed.gov.sy

رابط الاعتراضات على نتائج التاسع سوريا 2023، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، ورفع النتائج الخاصة باعتراضات التاسع سوريا التي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص من شتى أنحاء المحافظات السورية، وأشار مصدر مسؤول بالوزارة أنه يمكن للطالب الاطلاع على نتائج الاعتراضات على نتائج التاسع سوريا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

خطوات الاستعلام عن نتيجة الاعتراضات للصف التاسع سوريا 2023

حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن تدشين رابط الكتروني مخصص ليتيح الاستعلام عن نتائج الاعتراضات للصف التاسع سوريا 2023، وذلك تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الخروج من المنزل خاصة وسط ارتفاع درجات الحرارة التي تضرب البلاد خلال الآونة الأخيرة، وتجنب التكدس والازدحام في المدارس، حيث يمكنكم الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع وزارة التعليم السورية .

اضغط على نتائج اعتراضات التاسع سوريا 2023 .

ادخل بيانات الطالب المراد الاستعلام عنه.

ثم ادخل رقم الاكتتاب الخاص بالطالب.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “بحث”

سوف تظهر أمامك النتيجة على الفور.

طريقة تقديم طلب اعتراض للصف التاسع سوريا 2023

حيث أعلنت وزارة التربية السورية عن أن الطالب يمكنه تقديم اعتراض على نتيجة التاسع سوريا 2023، حتى يتمكن من الحصول على الدرجات كاملة دون نقصان وحتى يتأكد من عدم وجود أي خطأ في رصد وتجميع الدرجات، ويستطبع الطالب تقديم الاعتراض من داخل المحافظة التي يسكن فيها، يمكن للطالب أن يتقدم بالاعتراض بعد ظهور النتيجة بـ 5 أيام، يمكن للطالب أن يتقدم بالاعتراض على مادتين فقط،على أن يتم المراجعة على العلامات وليس عادة تصحيح ورقة الإجابة، ويمكن للطالب أن يتايع نتيجة الاعتراض من خلال الموقع الرسمي للوزارة .