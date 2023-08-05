تردد قناة SSC Extra الرياضية السعودية لمشاهدة مباريات بطولة الملك سلمان للأندية | تردد قناة إس إس سي الرياضية السعودية لمشاهدة كل المباريات بالبطولة العربية

يبحث الكثير من محبي كرة القدم عن تردد قناة SSC Extra الرياضية السعودية، وذلك لمشاهدة مباريات بطولة الملك سلمان للأندية 2023، تُعتبر قناة “SSC Extra” إس إس سي من أكثر القنوات المطلوبة بين عشاق كرة القدم في الوطن العربي الكبير، على الرغم من أنها قناة سعودية تركز بشكل أساسي على بث وعرض مباريات الدوري السعودي وتولي اهتمامًا كبيرًا لمباريات الدورة العربية المقامة في المملكة العربية السعودية.

إن السعودية قد شهدت نهوضًا رياضيًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، مما جعلها تجذب انتباه العرب والعالم بأسره، نظرًا للأهمية الكبيرة للرياضة في هذا البلد، بمشاركة العديد من نجوم العالم في فرقها المختلفة. لذا، تُعد قناة “SSC Extra” مصدراً مهماً للحصول على معلومات رياضية متكاملة للجمهور من جميع الفئات العمرية.

تردد قناة SSC Extra الرياضية

تبرز قناة “SSC Extra” برامجها المميزة والمفيدة، والتي تجدد بشكل دوري لتلبية احتياجات محبي الرياضة. وتضم القناة مجموعة من الإعلاميين الذين يؤمنون بأهمية دورها في الحياة الرياضية، بالإضافة إلى ذلك تتمتع “SSC Extra” بفريق من المذيعين والمعلقين المعروفين على مستوى العالم العربي، مما يجعلها توفر جرعة رياضية ممتعة للمشاهدين من مختلف الشرائح العمرية.

تُقدم القناة برامج متنوعة، من بينها برنامج “برا ال18” الذي يُقدمه الإعلامي “عبد الرحمن الحميدي”، وهو برنامج حواري محبوب يتابعه الجمهور السعودي بشغف، كما تعرض القناة برنامج “براوند أب” بتقديم الإعلامي “سلطان الغشيان”، والذي يتابع فيه مباريات وجولات الدوري السعودي الممتاز “دوري روشن للمحترفين”، بالإضافة إلى ذلك، تحظى القناة ببرامج أخرى مميزة مثل “سوشل” الذي يُقدمه الإعلامي “عمر المقري وعبد”، وبرنامج “الڤار” بتقديم الحكم الدولي السابق “فهد المرداسي”.

متى تأسست قناة SSC Extra الرياضية

تم تأسيس “SSC Extra” في الخامس من أبريل 2021، ومقرها الرسمي في العاصمة السعودية “الرياض”، وتُقدم القناة برامجها المميزة والمعلومات الرياضية الحصرية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، وتحتل مكانة مميزة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل “فيس بوك” بالصفحة “saudisportscompany” وصفحتها الرسمية على “تويتر” بحساب “ssc_sports“.

تردد قناة SSC Extra الرياضية على نايل سات

يتم استقبال قناة SSC Extra الرياضية السعودية على النايل سات من خلال التردد التالي:

العنصر القيمة تردد القناة 12523 تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي

تردد قناة SSC Extra الرياضية السعودية على عربسات

يُمكن استقبال قناة SSC Extra الرياضية الرياضية السعودية الناقلة لمباريات البطولة العربية على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد الآتي: