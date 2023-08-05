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رابط التسجيل في استمارة موظف اقتراع 2023 pcemp2 ihec iq
تم الاعلان من المفوضية العليا المستقلة للعمل كموظف اقتراع وذلك في خلال فترة الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي تتم في يوم واحد فقط ويحصل من خلاها على 200 ألف دينار كما انها بحاجة إلى 250 ألف موظف إقتراع ويتم توزيعم على على كافة المحافظات بالشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط التسجيل في استمارة موظف اقتراع.
التقديم على المفوضية العليا للانتخابات 2023
يمكن التقديم كموظف اقتراع في المفوضية العليا من خلال اتباع هذه الخطوات:
- الدخول على رابط التقديم على المفوضية العليا للانتخابات الإلكتروني.
- اضغط على التقديم على موظفي الاقتراع 2023.
- كتابة البيانات المطلوبة منك في استمارة التقديم.
- اضغط على أيقونة التقديم.
المستندات المطلوبة لإستمارة التقديم على موظف إقتراع 2023
لابد من توافر بعض من الاوراق ومنها.
- الهوية الوطنية أو شهادة الجنسية.
- بطاقة الناخب أو وصل التحديث.
- بطاقة نافذة المصلحة الحكومية التابع لها.
- هوية نافذة طالب أو مستند تأييد من الجامعة.
- نسخ كافة المستمسكات بالألوان.
ما هي شروط التقديم موظف اقتراع بالعراق
- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
- لا يتجاوز سن المتقدم 56 سنة ولا يقل عن 19 سنة.
- يكون موظف بالجهات والمصالح الحكومية باستثناء القوات المسلحة.
- طالب في الجامعات والمعاهد.
- أقل مؤهل دراسي حاصل عليه المتقدم دبلوم باستثناء المحافظات.
- كما انه تم الاعلان عن ان التسجيل متاح حتى سبتمبر المقبل، ويتم ذلك من خلال تحميل الإستمارة الإلكترونية من خلال الرابط التي تم الاعلان عنه ويمكنهم التعرف على الشروط قبل التقديم على موظف إقتراع.