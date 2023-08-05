رابط التسجيل في استمارة موظف اقتراع 2023 pcemp2 ihec iq

تم الاعلان من المفوضية العليا المستقلة للعمل كموظف اقتراع وذلك في خلال فترة الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي تتم في يوم واحد فقط ويحصل من خلاها على 200 ألف دينار كما انها بحاجة إلى 250 ألف موظف إقتراع ويتم توزيعم على على كافة المحافظات بالشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط التسجيل في استمارة موظف اقتراع.

التقديم على المفوضية العليا للانتخابات 2023

يمكن التقديم كموظف اقتراع في المفوضية العليا من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول على رابط التقديم على المفوضية العليا للانتخابات الإلكتروني.

اضغط على التقديم على موظفي الاقتراع 2023.

كتابة البيانات المطلوبة منك في استمارة التقديم.

اضغط على أيقونة التقديم.

المستندات المطلوبة لإستمارة التقديم على موظف إقتراع 2023

لابد من توافر بعض من الاوراق ومنها.

الهوية الوطنية أو شهادة الجنسية.

بطاقة الناخب أو وصل التحديث.

بطاقة نافذة المصلحة الحكومية التابع لها.

هوية نافذة طالب أو مستند تأييد من الجامعة.

نسخ كافة المستمسكات بالألوان.

ما هي شروط التقديم موظف اقتراع بالعراق