القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتحاد “كلاسيكو السعودية” مباشر تويتر

يمكننا مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في كأس الملك سلمان للاندية وانها من ضمن ما يبحث عنها عشاق كرة القدم حيث يتواجه الفريقان من خلال مواجهة قوية وذلك على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف ومن خلال مقالنا سنتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتحاد.

مباراة الهلال ضد الاتحاد مباشر تويتر

قد انتصر الاتحاد بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو في كافة المباريات ومنها المباراة ضد الترجي والصفاقسي من تونس والشرطة العراقي وانه احرز عدد من الاهداف كما ان الهلال حصل على نتيجة سلبية بالتعادل مع أهلي طرابلس وانهزم من السد ولمنه فاز في المرة الاخيرة على الوداد بنتيجة 2-1، و تأهل إلى ربع النهائي.

مباراة الهلال والاتحاد 2023 البطولة العربية

تجمع المباراة اليوم بين الفريقين والذي ينتظر هذا اللقاء عشاق كرة القدم حول العالم حيث ان الفريقين يتميزون بوجود بعض من لاعبين كبار ومميزون لديهم وتقام المباراة في مساء يوم السبت الموافق 5 أغسطس على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

مواعيد مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر

سيتم بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

وتمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، الرياض، الدوحة، بيروت، الكويت، عمان، صنعاء، المنامة، دمشق، بغداد.

في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي ومسقط.

والساعة 8:00 مساءً وايضًا في تمام الساعة الخرطوم وطرابلس.

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، الرباط.

وتمتلك قناة SSC المشفرة حقوق بث بطولة العربية للأندية 2023.

تشكيل الاتحاد السعودي أمام الهلال