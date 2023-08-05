مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر عبر شاشة ssc اليوم 5-8-2023 “التقط التردد وشاهد الماتش مجانا”
يبحث محبي ومتابعي كرة القدم بالوقت عن قناة تنقل مباراة الاتحاد والنصر السعودي في البطولة العربية التي تقام بالوقت الحالي وتنقل عبر قناة ssc السعودية الرياضية وتعد قناة السعودية الرياضية من ضمن القنوات الرياضية الهامة والتي يهتم الكثير بمشاهدتها حيث انها تمتلك حقوق بث مباريات هامة لذلك ازداجت عمليات البحث عن تردد القناة من قبل عشاق ومحبي كرة القدم العربية ومن خلال مقالنا سنتعرف على مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر عبر شاشة ssc.
مباراة النصر مباشر تويتر ssc
ومباراة النصر والاتحاد السعودي من اهم المباريات التي تقام بالوقت الحالي ويترقبها الجميع بسبب النجوم التي تشارك بالفريقين بالوقت الحالي ومن من المباريات التي تقام اليوم على القناة السعودية الرياضية حيث تنقل على قناة السعودية الرياضية مشفرة، ويعلم الجميع ان قناة السعودية الرياضية انها الناقل الحصري لكأس الملك سلمان للأندية كما انه يجب الاشتراك في باقتها التلفزيونية حتى يتم الاستمتاع بالمباريات والبطولات المباشرة على الشاشة الخاصة بك .
مباراة الاتحاد مباشر تويتر ssc
ويمكن للمشتركين الوصول إلى مجموعة متنوعة من القنوات الرياضية للتعرف على افضل الاحداث الرياضية في كافة دول العالم فقد تم انشاءها في يوم 16 رجب 1423هجري وحصلت على نجاح كبير من ضمن القنوات الرياضية الاخرى بجانب لنقلها حقوق نقل الكثير من البطولات المحلية والاسياوية.
تردد قناة SSC SPORT 1 HD السعودية الرياضية المفتوحة 2023
- القمر الصناعي النايل سات
- التردد 12523
- معدل الترميز 27500
- الاستقطاب عمودي
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- الجودة HD
تردد قناة SSC السعودية على العرب سات
- القمر الصناعي عربسات
- التردد 12417
- معدل الترميز 27500
- الاستقطاب عمودي
- معامل تصحيح الخطأ 4\3
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تشكيلة الهلال السعودي امام الاتحاد اليوم
- حراسة المرمي عبدلله المعيوف.
- خط الدفاع ياسر الشهراني – خاليدو كوليبالي – علي آل بليهي – سعود عبد الحميد.
- خط الوسط روبن نيفيز – محمد ابراهيم كنو -ميشائيل ديلغادو – سالم الدوسري – سافيتش .
- خط الهجوم عبدلله الحمدان .