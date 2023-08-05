ليش هناك وقت للهزار.. فئات محرومة من حساب المواطن لمدة سنتين + وقف صرف الزيادة لهؤلاء

فئات محرومة من حساب المواطن لمدة سنتين، ظهرت العديد من الأخبار بهذا الشأن ومن خلال هذا التقرير كافة التفاصيل بشأن حساب المواطن، ويعد البرنامج من أهم وأكبر برامج الدعم المقدمة للمواطن السعودي صاحب الدخل المحدود، وإذا وجد أي تلاعب يتعرض للحرمان والمسائلة القانونية ولذا يرجى مراعاة الشروط والضوابط.

فئات محرومة من حساب المواطن لمدة سنتين

أفصحت الهيئة المسؤولة عن برنامج المساعدة المالية للمواطنين عن وجود عدة فئات محرومة من حساب المواطن لمدة سنتين، وهؤلاء الفئات لن يتمكنوا من الاستفادة من الدعم مجددًا إلا بعد انتهاء تلك المدة، بينما يمكن للفئات الأخرى أن تتخذ إجراءات محددة لاستعادة حقها في الدعم والاستفادة من البرنامج مرة أخرى، وتأكد البرنامج من أن الفئات التالية لن يتم صرف الدعم لها مرة أخرى على مدار عامين، وهي على النحو التالي:

من يقومون بتقديم معلومات زائفة أو غير دقيقة تؤثر على قيمة الدعم المالي.

من يمتنعون عن الكشف عن مبلغ الراتب الشهري للأسرة، سواء للأفراد التابعين أو أفراد الأسرة بشكل عام.

من يحاولون الاستيلاء على الدعم المادي بطرق غير مشروعة.

وقد تم الكشف عن تفاصيل التوجيه السامي الذي أصدر مؤخرًا من قبل الملك سلمان، حيث يتضمن استمرارية الدعم الإضافي لمدة شهرين آخرين، مما يؤدي إلى زيادة عدد الشهور المؤهلة للمواطنين المستحقين للدعم إلى خمسة عشر شهرًا، وهذا يعكس مدى العلاقة القوية بين القيادة الحكيمة والمواطنين في المملكة العربية السعودية.

موعد صرف حساب المواطن لشهر اغسطس

أفاد حساب المواطن المسؤول عن تقديم الدعم للمواطنين بأن إيداع مبلغ الدعم تتم في اليوم العاشر من كل شهر من التقويم الميلادي، وهذا ما هو متفق عليه منذ بداية تقديم الدعم، واستنادًا إلى هذا التوضيح، يجري إيداع الدفعة المالية التالية لشهر أغسطس لدعم حساب المواطن في اليوم العاشر من شهر أغسطس عام 2023، وفي الوقت نفسه يوافق هذا اليوم على اليوم الثالث والعشرين من شهر محرم في السنة الهجرية 1445، يستمر التوزيع لمدة عشرة أيام بدءًا من هذا التاريخ، حتى يتسنى لجميع المستحقين استلام دعمهم المالي التالي: